Čínská hvězda: Změnilo mi to život navždy. Proč řvala na novináře?

Eileen Ku je tváří Her v Pekingu • Instagram/Eileen Ku

Před čtrnácti lety čínský překážkář Liou Siang jako tvář olympiády v Pekingu odkulhal přímo z dráhy ještě před startem. Čínská freestylistka s americkou krví Ailing Eileen Ku tlak největší hvězdy letošních zimních Her zvládla. V pátek vyhrála závod na U-rampě a s dvěma zlatými a jednou stříbrnou patří k nejúspěšnějším sportovcům olympiády.

Byly to pro ně nesmírně vyčerpávající dva týdny. Když je Eileen Ku po posledním závodě popisovala novinářům, musela křičet, aby přesně vysvětlila, co se v ní odehrávalo.

„V tréninku se vždycky učím od ostatních, v závodě si ale buduju své vlastní sebevědomí. Když stojím nahoře, říkám si: Jmenuju se Eileen Ku a jsem nejlepší freestylistka na rampě!“ rozkřičela se Ku. „Promiňte, že křičím… Řekla jsem si to třikrát. A pak. Pane bože! (opět křičí) Jsem tak šťastná, že jsem tady. Nemůžu uvěřit, že je to realita. Mijuju lyžování! Miluju vás všechny!“

S prezentací svých emocí nemá Ku rozhodně problém. Těsně po finále na U-rampě jimi uvolnila přetlak, v němž žila nejen dva týdny, ale i v období před olympiádou. Svým osobním příběhem se už dopředu stala možná nejsledovanější osobností Her.

Pochází totiž ze smíšeného čínsko-amerického manželství. Se svou čínskou maminkou i babičkou sice žije v San Francisku, ve svých patnácti letech se ale rozhodla reprezentovat Čínu. A jako osmnáctiletá je královnou pekingské olympiády.

„Cítím hluboký pocit vděčnosti a rozřešení. Všechno se po těch letech a letech sešlo a můžu si teď zhluboka vydechnout,“ líčila Ku. „Cítím se vyčerpaná. Od zahajovacího ceremoniálu jsem byla na lyžích každý den, takže jsem opravdu unavená. Ale cítím klid. A jsem na sebe pyšná.“

Ku přijela na Hry s nadějemi na bezprecedentní tři zlata ve freestylových disciplínách. A málem svou mission imposible zvládla na sto procent.

V dramatickém závodě v Big Airu porazila francouzkou rivalku Tess Ledeuxovou, když poprvé vytáhla left double cork 1620.

„Můj život se navždy změnil. V sekundě, kdy jsem tam dala tu šestnáctku v Big Airu, věděla jsem, že můj život už nebude stejný,“ líčila Ku.

Ve slopestylu skončila těsně druhá a místní deník China Daily si s potěšením všiml, že si po závodě pochutnala na tradiční čínské sladkosti. V U-rampě byla v čele od svého prvního skoku. Před posledním pokusem už měla jisté zlato. Nahoře na kopci na chvíli podlehla emocím. Nakonec se rozjela, ale v rampě už předvedla jen exhibiční jízdu s lyžařskými kozáčky.

„Byla jsem hodně blízko tomu, abych tam dala cork 10, předvedla plnou jízdu,“ líčila Ku s tím, že názor změnila po nepříjemném pádu čínské kamarádky Čang Kche-sin. „Když spadla, trochu mě to probralo. Za celý život jsem si nikdy neužila vítězné kolečko. A řekla jsem si, že poslední závod na olympiádě si ho zaslouží.“

Ku zvládla svou úlohu ve snowparku i mimo něj. V posledních týdnech neustále odpovídala na otázky, proč se rozhodla ze své americké základny reprezentovat své čínské kořeny. V klidu a s úsměvem se držela své mantry o propagaci freestyle lyžování v Číně.

„Jsem poctěna, že mohu na této platformě rozšiřovat povědomí a vášeň pro sport, o kterém lidi možná předtím nikdy neslyšeli,“ líčila Ku.

A i otázky národnostní rivality zvládala s přehledem.

„Na freestyle lyžování miluju to kamarádství, duch vzájemnosti, v němž nezáleží na tom, za jakou zemi jezdíte. Je to o sdílené vášni pro sport a unikátní příležitosti v tomhle extrémním sportu spojovat lidi. Protože tady neboříme hranice jednotlivých zemí, ale boříme hranice lidského druhu,“ řekla Ku. „Když Cassie a Rachael (Kanaďanky Sharpeová a Karkerová, které získaly na U-rampě stříbro a bronz) skončily, byla jsem za ně šťastná. Bylo mi jedno, že jsou z Kanady, jsou to kamarádky.“