Teď jsem lyžařka a chci být výborná, hlásí Ledecká. Mluví o spaní i svahu

Připravili si náročné dny, Ester Ledecká si ale nestěžuje. Ani jí to nenapadne. Naopak je moc ráda, že už tři dny po zlatém snowboardovém závodu v paralelním obřím slalomu bude v pátek na startu lyžařského super-G. „Jsem ráda, že to není ve stejný den, to bych nemohla závodit,“ řekla Ledecká.

Nemáte trochu obavy, co všechno vás v tak krátkém čase teď čeká?

„Na to přehození je daleko míň času, než bylo předtím, ale jsem ráda, že můžu všechno stíhat a uvidíme, jak se zvládnu rychle přehodit ze snowboarďačky na lyžařku. Pokusím se o nejlepší výkon, kterého budu schopná.“

Jak k závodu v super-G přistoupíte, když budete mít jen dva dny na to, abyste si zase zvykla na lyže?

„Většinou to mám tak, že když jedu závody na lyžích, tak jsem jen lyžařka a mám na sebe stejné nároky, jako kdybych druhý sport nedělala. Stejně to mám na snowboardu. Neříkám si, že už máš něco za sebou, takže nemusíš. Nebo, že jsi už stejně dobrá. Takhle to neberu. Jsem lyžařka a udělám vše proto, abych byla výborná lyžařka a mohla závodit s těmi nejlepšími. Abych se jim mohla vyrovnat. Snažím se být nejlepší na snowboardu i na lyžích, nemyslím na to, že jsem i to druhé.“

Jak bude těžké mít pro další závod dostatek energie?

„Mám tady trochu problém se spaním, ale snad už se to trochu srovná a vyspím se. Uvidíme, jestli budu mít energii, ale doufám, že jo, že pár jízd dám a postupně budu nabírat síly na další závody.“

Jaké zprávy jste měla o lyžařském středisku v Jen-Čchingu před vaším přesunem z Čang-ťia-kchou, kde jste závodila na snowboardu?

„Musím si to zažít znova, protože přece jenom je to jinde a byly tam i jiné teploty, větší zima. Tomas už to sondoval a říkal, že by to mělo být víc umydlené, ledovatější. Uvidíme, jestli tu sjezdovku po klucích urolbují, nebo ne. Všechno se ukáže.“

Stihnete v krátkém času připravit lyže?

„Jak jsem snowboardovala, Miloš (servisman Machytka) už něco testoval, nějaké info má. Proběhne ještě další testování, já na něčem sjedu, tak uvidíme, jak to bude vycházet a vezmeme ty nejrychlejší.“