Tady bude závodit Ledecká. Skála je unikátní sjezd uprostřed ničeho

Po rychlostních silnicích, které propojují tunely, je to z horského střediska Čang-ťia-kchou do Jen-čchingu cesta krajinou bez sněhové vločky. Pak se ale najednou otevře surrealistický výhled. Tam úplně nahoře je vrchol skály, z které vede bílá sněhová stužka do údolí.

„Je to fajn tahle Čína. Ti Čínani jsou strašně milí, je to tu perfektně zorganizované. Co všechno tady vybudovali, to je wow!“ ocenila slalomářka Martina Dubovská. „Sníh jenom na sjezdovce, krásné počasí a můžete chodit v teniskách.“

Zcela nahoře ve výšce přes 2000 metry nad mořem leží start ženského sjezdu. Ester Ledeckou a spol. čeká trať, kterou až do příletu na olympijské hry naživo neviděly. Její část si poprvé vyzkoušely v pátečním super-G, v sobotu absolvovaly jeden trénink. V neděli je na trať nepustilo špatné počasí.

„Bylo to docela OK. Na inspekci jsem si nebyla každou zatáčkou jistá. Ale když lyžujete v rychlosti, všechno je jednodušší,“ hodnotila Švýcarka Corinne Suterová. „Jsou tam dvě, tři zatáčky, které musíte projet hlavou. Líbí se mi, že pořád jedeme rychle, a že jsou tam velké, rychlé zatáčky.“

Je to trať, kde nechybí techničtější pasáže, strmá střední část i závěr, kdy je třeba dobrého skluzu. Závodníkům se většinou líbí. Sjezdovka tady sice vznikla z nuly, vytvořil ji ale uznávaný umělec rychlostních tratí. Bernard Russi vyhrál sjezd na Hrách v Sapporu v roce 1972 a od osmdesátých let pomáhá FIS s výstavbou nových závodních sjezdovek. K ruce měl tentokrát Didiera Defaga, olympijského šampiona ve sjezdu z roku 2010.

„Na té trati poznáte, že ji stavěl Berhnard Russi. Pokud bych měl hodnotit její obtížnost na škále od jedničky do sedmičky, je to tak sedmička,“ řekl italský sjezdař Christof Innerhofer pro Gazzetta dello Sport.

Záleží samozřejmě na úhlu pohledu. Česká sjezdařka Tereza Nová je zatím zvyklá na o něco méně náročné sjezdy.

„Je to delší, je to jiný povrch než na Evropských pohárech, z toho mám i trochu respekt a je to víc členité,“ líčila Nová po prvním tréninku. „Je tam hodně boulí a skoků, což na Evropském jako holky nemíváme. Všechno je nové. Je to hodně ledovaté a nahoře je jedna nepříjemná zatáčka, v které se musí na oblouk počkat a potom to hodně zatočit. To se nikde na podzim nedá trénovat. Oproti tomu, jak jsem to čekala, to bylo víc v pohodě. Vím, že do toho můžu jít víc a nemusím se toho bát.“

Ačkoli jde o unikátní trať, jestli se podobá nějaké sjezdovce z tradičního zimního okruhu, pak je to slavná Birds of Prey v Coloradu.

„Na trati jsou sekce, na kterých budou excelovat rychlostní specialistky. V příštích dnech budu mít o čem přemýšlet, co se budu muset naučit,“ řekla Američanka Mikaela Shiffrinová, která se navzdory svému nepovedenému vstupu do olympiády zatím drží původního plánu zúčastnit se všech šesti disciplín alpského programu. „Zkusím to a budu se dívat na opravdové sjezdařky a snažit se vzít si něco z jejich lajn a jejich taktiky. Každým dnem do toho všechny půjdou víc a víc.“

TRAŤ PRO SJEZD ŽEN NA ZOH: