Ženy letí psát historii. Čeká se ještě na jednu hráčku. Hlavní je psychika týmu

Ve čtvrtek večer nastoupil ženský hokejový tým na palubu olympijského speciálu. V Pekingu skupina českých sportovců přistála kolem poledne tamního času. Výběr trenéra Tomáše Paciny se zatím do dějiště Her nemohl přesunout kompletní, schází mu jedna hráčka. Pozitivně testovaná na COVID-19 byla útočnice Natálie Mlýnková. „Je to bojovnice. Věřím, že přiletí a třeba stihne i první zápas,“ doufá kouč.

Pod pěti kruhy budou hrát ženy hokej posedmé. Poprvé v historii to však bude i s českou účastí. Premiérově se hokejistky představily v roce 1998 na Hrách v Japonsku. „Na Nagano si pamatuju. Tenkrát ještě nebylo povědomí o ženském hokeji takové. To se zvýraznilo až o několik let později. Chtěla bych, aby naše výkony přispěly k tomu, že si dnešní mladé holky budou moci říkat, že chtějí, aby hrály jako Peslarová, Křížová a další,“ říkala před odletem kapitánka Alena Mills.

O konkrétních cílech pro Peking se nikdo bavit nechtěl. Mezi medailové adeptky se však podle sázkových kanceláří Češky zatím neřadí. Bylo by šokem, kdyby bez cenného kovu skončily hráčky USA a Kanady. Zbytek světa bude hrát o jednu zbývající medailovou sadu. Papírově by k ní měly mít nejblíže Finky, pak Rusky. I s těmito státy však Češky už v posledních letech dokážou hrát vyrovnaná utkání.

„Hlavní věc, na kterou se nyní zaměřujeme, je psychický stav týmu. To je nejdůležitější část našeho playbooku. Musíme vše brát den po dnu a nesoustředit se příliš na budoucnost. Řešit problémy, které jsou dnes, a těšit se na věci, které jsou dnes,“ řekl trenér Tomáš Pacina. Prvním problémem, kterým se musel před čtvrtečním odletem zabývat, byl pozitivní covidový nález. Naštěstí se ho podařilo chytit včas, ještě dřív, než se hráčka připojila k týmu a mohla se tak potkat s ostatními. Doma zatím zůstává Natálie Mlýnková, nejproduktivnější Češka působící v americké NCAA.

Pacina věří, že do turnaje zasáhne a brzy se k týmu připojí. „Natálie je odolná holka, která podobnou věc zažívala před odřeknutým mistrovstvím světa v Kanadě, kdy si zlomila kotník. Teď stejně jako holky tady každý den plní úkoly dle protokolu, aby mohla za námi. Věřím, že přijede možná už na první zápas a okamžitě se zapojí do hry,“ přeje si kouč. Koronavirus také Češkám předčasně ukončil kemp náhradnic v Litoměřicích.

Také tam se vyskytlo několik pozitivních případů. Proto ve čtvrtek s týmem zatím neodletěla žádná z rezervních hráček. Stejně jako muži jich mohou také ženy do Číny dovézt až šest. Na seznamu náhradnic původně figurovala taky bývalá rychlobruslařka a olympijská medailistka z Pchjongčchangu Karolína Erbanová . Vinou problémů se zády však nakonec do kempu vůbec nenaskočila. „Uděláme vše pro to, aby za námi holky mohly přijet později. Možná to bude po prvním nebo druhé utkání skupiny. Doufáme ale, že je nebudeme vůbec potřebovat. To je ideální scénář,“ přidal Pacina.

Z nelehké situace ale však nehroutí. „Když jsme se téměř před dvěma lety poprvé sešli, byla právě tohle věc, kterou jsme si všichni řekli jako jednu z prvních. Že nemůžeme ovlivnit, jaká je situace ve světě a co vše se v něm děje, ale že můžeme ovlivnit to, jak na všechno reagujeme. Holky tohle plní skvěle,“ doplnil.