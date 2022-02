České hokejistky vstupují do olympijského turnaje zápasem proti domácí Číně. Svěřenkyně trenéra Tomáše Paciny jsou favoritem duelu. Získají na úvod zimních Her v Pekingu do tabulky skupiny B plný počet bodů? Utkání startuje ve čtvrtek v 5:10 ráno. Sledujte ho v ONLINE REPORTÁŽI na iSport.cz.