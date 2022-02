Negativní test? Řval jsem na celý hotel, věděli to všichni, září Špaček

PŘÍMO Z PEKINGU | Ve středu v poledne místního času si střihli krátké rozbruslení. Povinná část trvala jen patnáct minut. Jako první v šatně zmizel Šimon Hrubec, ten se ve 14.10 českého času postaví do branky proti Dánsku . Ostatní zůstali na ledě déle. Hráči i trenéři. Až mezi posledními se z ledu sunul i Jaroslav Špaček. Asistent trenéra vyhrál dlouhý zápas s covidovými testy, v úterý večer konečně přistál v Pekingu. O den později byl poprvé s týmem. „Už jsem přestával věřit, že to klapne,“ říká v rozhovoru pro iSport.cz a sport.cz

Jste rád, že jste konečně s týmem?

„Bylo to těžké, odpočítával jsem dny do prvního zápasu. Na psychiku to nebylo ideální, ale jsem rád, že jsem stihl přiletět včas. Kluci trenéři tady odvedli výbornou práci, tým je připravený a mně nezbývá nic jiného než do toho skočit rovnýma nohama.“

Nastala chvíle, kdy jste si říkal, že přiletět vůbec nestihnete a Hry vás minou?

„Byl jsem toho opravdu blízko. Deset dní jsem byl pozitivní a už jsem si říkal, když už mi výsledky konečně přeskočí do negativních hodnot. Když ale hodnoty lezly nahoru, uklidnilo mě to.“

Martin Straka si přál, ať jste tu co nejdříve, že jsou bez vás obránci ztracení.

(směje se) „Je dobrý, když s obránci můžeš pracovat na detailech, zvlášť když se hraje na úzkém hřišti. Filip se Stráčou možná v detailech nejsou tak zběhlí, ale myslím, že si poradili výborně.“

Jak vás kolegové přivítali? Slyšel jste nějaké fórky na svou osobu?

„Po testech na letišti jsem byl zavřený na hotelovém pokoji a čekal na výsledky. Když jsem se je dozvěděl, kluci zrovna byli na večeři. Když se pak vraceli, celý barák už věděl, že jsem přijel. Tak moc jsem byl hlučnej.“ (směje se)

Už na vás dýchla olympijská atmosféra?

„Už na letišti, když jsem všude viděl olympijské emblémy. Na několika olympiádách už jsem byl, takže jsem věděl, do čeho jdu. Spíš je teď radost sledovat naše hráče, kteří olympiádu zažívají poprvé. Ale zatím jsem neměl moc času na rozkoukání. Čekám na volný den ve čtvrtek, kdy se budu moct projít po vesnici.“

Poslední dny v Praze jste trénoval i s Michaelem Špačkem?

„Ano, posledních šest dní jsme spolu chodili na led v O2 areně. Ještě s námi byl Šimon Hrubec, než odletěl do Pekingu. Po jeho odletu jsme si museli půjčovat juniorské gólmany ze Sparty a Slavie, čímž jim tímto děkuju, že nám vyšli vstříc. Samozřejmě to nebyl plnohodnotný trénink jako s týmem, ale myslím, že jsme udělali maximum a věřím, že Michal dorazí úplně v pohodě. Ve čtvrtek by měl letět, dorazí v pátek.“

Jak vypadal na trénincích?

„Vypadal velmi dobře, i se tak cítil. Přidával si tréninky v posilovně, dost jsme bruslili a pracovali na kondici. Měl toho dost a je připravený dorazit.“