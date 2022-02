Češi jdou do akce. Kdo obstará góly? Čekají se ode mě, vnímá Stránský

Šest zápasů aktuální sezony, šest proher a pouhých jedenáct vstřelených gólů. Byť je tohle všechno na prahu olympiády pro vývoj nepodstatná historie. otázku to vyloženě nabízí. Kdo český tým v záplavě šikovných hráčů svými brankami potáhne?

Před čtyřmi lety do Jižní Koreje odlétali rození snajpři jako Dominik Kubalík, Martin Růžička nebo v tu chvíli třicetigólový extraligový bombarďák Tomáš Mertl. Ovšem teď? Vyloženého kanonýra abyste pohledali.

Deník Sport v české sestavě vidí dvě esa, co by mohla trumfnout soupeře. Lukáš Sedlák a Matěj Stránský. Jeden z nich by mohl být nejlepším střelcem výběru generálního manažera Petra Nedvěda a trenéra Filipa Pešána. Oba kolem sebe budou mít ty nejšikovnější hráče týmu. Sedlák utvoří elitní útok s mistrem přihrávek Davidem Krejčím a klubovým parťákem z Čeljabinsku Tomášem Hykou. To Stránský doplní tandem Jan Kovář – Roman Červenka.

„Jsou to páni hráči! Snažím se jim to hlavně moc nekazit,“ směje se forvard švýcarského Davosu. „Chci dělat, co umím nejlíp. Chodit do brány, vybojovat jim puky. Moc se na tu spolupráci těším. Doufám, že budeme pro tým přínosem.“

Možnost zahrát si s borci, kteří v národním celku dohromady odehráli neuvěřitelných dvacet velkých světových turnajů, bere Stránský jako odměnu. „Nečekal jsem to, ale jsem za to strašně rád. Udělám všechno pro to, abych s nimi zůstal, pomohl jim a hlavně pomohl týmu,“ hlásí pokorně.

Klíčovým faktorem by mohly být přesilovky. Zatímco Sedláka kouč Pešán posadil do druhého komanda, Stránský trůní v tom prvním s tím nejlepším, co česká soupiska nabízí. „Zatím tam je!“ zařval se smíchem během pokládání otázky kolem jdoucí Jan Kovář. Stránský se rozesmál, pak zvážněl. „Jak říká Kovy, zatím tam jsem. Těší mě, že mě tam trenér postavil. Musíme ale hlavně dávat góly, aby to mělo nějaký smysl. Uvidíme po prvním zápase, jak nám to půjde.“

Jeho místo je uprostřed mezi kruhy a před brankou. Tam by měl operovat, tam je nejsilnější. A že se od něj čekají branky? Žádný problém. Dobře ví, v čem je jeho přínos. Co umí nejlépe a proč ho kouč do týmu chtěl. Odpovědnosti se nezříká.

„Vždycky jsem rád dával góly. Teď, když hraju s Červusem a Kovym, tak se to ode mě určitě čeká. Vím o tom. Jdu do toho ale s chladnou hlavou. Udělám všechno pro to, abych týmu pomohl. Je pravda, že nejlíp to asi umím góly. Snad to bude padat a budeme vyhrávat,“ přeje si útočník, který nastřílel v minulém ročníku v dresu Třince 33 gólů a byl nejlepším kanonýrem extraligy.

Na posledním mistrovství světa se trefil jen jednou. Trápil se. Teď si přeje smazat nulu ze svého zápisu co nejdřív. „Určitě, vždycky to je pro sebevědomí lepší. Zvlášť, když jste střelec, od kterého se to očekává. Ideálně se trefit v prvním zápase. Když se to nepovede delší dobu, začne vám to šrotovat v hlavě. Nechci se k tomu nějak moc upínat, abych z toho zbytečně nebyl nervózní. Zatím v sobě cítím velkou chuť. Budu dělat všechno stejně, jak jsem dělal do teď, a uvidíme.“

Stránský v sobě má to, co musí mít každý snajpr. Oheň. Odvahu vzít to v klíčový moment na sebe. Nevyjde jedna střela? No a co! Klidně jich tam pošle dalších deset. Protože si věří. Věří své zbrani. Stránský tohle ukazuje nejen v zápasech, ale i při tréninku. Zahodí šanci na rozvlnění sítě? Zanadává si, švihne hokejkou.

„Tohle jsem měl v sobě vždycky. Odjakživa, odmala. Na tréninku se všechno šteluje k zápasu. Těžko na cvičišti, lehko na bojišti. Tím se snažím řídit, takhle to mám nastavené. Chci si cvičit situace, které pak musím řešit v zápasu. Když se do nich dostanu, ať vím, kam přesně střílet, jak to řešit. Ať nad tím nemusím ani přemýšlet a mám to zažité. Proto do toho jdu i v tréninku na sto procent. Strašně rád dávám góly i v tréninku, nabíjí mě to,“ usmívá se.

Má samozřejmě i limity. Pohybově nepatří mezi nejzdatnější, našli byste silnější stránky než bruslení. Na úzkém kluzišti by však tenhle hendikep šlo smáznout snáz. Naopak by mohl vyniknout silnou postavou a silou.

Kouč Pešán doufá, že ruku k ofenzivnímu dílu přiloží všichni. Na první pohled by opravdu každá lajna měla být schopná produkce. „Tohle vidím jako naši jednoznačně největší sílu. I naše v současné chvíli čtvrtá lajna bratrů Zohornových s Frolíkem může rozhodnout zápas. Jsem přesvědčený, že mezi naším prvním a třináctým útočníkem není velký rozdíl.“

Matěj Stránský v Davosu

zápasy 40

body 33 (17+16)

plus/minus +10 Lukáš Sedlák v Čeljabinsku

zápasy 49

body 43 (18+25)

plus/minus +19

Nejlepší střelci z olympioniků v sezoně 1. Niko Ojamäki (Podolsk/Finsko) 29

2. Vadim Šipačjov (Dynamo M./Rusko) 23

Daniel Winnik (Ženeva/Kanada) 23

4. Michal Řepík (Sparta/Česko) 22

5. Harri Pesonen (Langnau/Finsko) 20

Kenny Agostino (N. Novgorod/USA) 20