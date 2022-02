Historický krach! Česko - Švýcarsko 2:4, konec už před čtvrtfinále

Historický krach českých hokejistů na olympijském turnaji! Svěřenci Filipa Pešána v Pekingu prohráli v předkole play off se Švýcarskem 2:4 a do čtvrtfinále míří soupeř. Nepostup mezi osm nejlepších týmů je nejhorší český výkon v historii zimních her. Čeští hokejisté nedokázali zužitkovat velkou střeleckou převahu, Leonarda Genoniho překonal jen v první třetině Lukáš Klok a v závěru z přesilové hry Roman Červenka.