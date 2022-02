Bronzový mladík okouzlil před draftem NHL. Může přistát v elitní trojce

PŘÍMO Z PEKINGU | Sedm zápasů, sedm gólů. V sedmnácti letech na olympijském turnaji? Neuvěřitelné. Svět tleská výkonu Juraje Slafkovského, hlavní tváře slovenského bronzového tažení Pekingem. „Doufám, že ho čeká skvělá kariéra v NHL,“ říká boss slovenského hokeje Miroslav Šatan. Novináři zvolili Slafkovského nejužitečnějším hráčem Her. Stal se tak po zásluze nejmladším MVP v historii.

Pohádkových příběhů byste ve slovenské kabině našli spoustu. První olympijská hokejová medaile v historii. Story v září vážně zraněného brankáře Branislava Konráda. Několik třicátníků na první velké akci. Náhradník Patrik Rybár národním hrdinou. Žhavé výstřely ze slovenské ligy a jednasedmdesátiletý kanadský důchodce Craig Ramsay v roli hlavního trenéra.

Nade vším ale ční balada o Juraji Slafkovském. Sedmnáctiletému chlapci z Košic, který si šokujícím způsobem podmanil olympijský turnaj.

„Na rovinu přiznávám, že mě v Pekingu svou hrou ohromil. Navzdory své výšce má nejen rychlé nohy, ale i šikovné ruce. Když jsem ho na olympiádu bral, říkal jsem si, že by bylo fajn, kdyby dal aspoň jeden gól. No, a on jich dal sedm,“ smál se po sobotním vítězství 4:0 nad Švédskem kouč Ramsay. Na krku se mu houpala bronzová medaile.

Ve finské lize zatím skóroval jen jednou

Slafkovský působí ve finském TPS Turku. V nejvyšší seniorské lize skóroval ve 21 zápasech jedinkrát. V lednu překonal covidovou nákazu, před olympiádou prakticky nehrál. Pod pěti kruhy ale střelecky explodoval.

Nemít na helmě přišroubovaný košík, nepoznali byste, že jde o sedmnáctiletého zobáka. Slafkovský měří 192 centimetrů a váží sto kilo. Na svůj věk je až neuvěřitelně zdravě sebevědomý, nebojí se vzít zodpovědnost na sebe. A věřili mu i trenéři, kteří ho na led posílali na přesilovky, oslabení nebo kritické chvíle, jako byla ta ve čtvrtfinále s USA, kdy v závěru třetí třetiny Slováci potřebovali srovnat, aby odvrátili konec v turnaji.

„Loni na mistrovství světa mu rychlá střelba chyběla, ale evidentně na ní zapracoval. Je obrovsky silný na puku, všechno sázel na bránu,“ udiveně pokyvoval hlavou asistent trenéra Andrej Podkonický.

Novináři v Pekingu Slafkovského zvolili nejužitečnějším hráčem olympiády. Do kolonky MVP (most valuable player) jeho jméno napsali také oba hokejoví reportéři deníku Sport přítomní v Číně. Před osmi lety cenu v Soči přebíral historicky nejstarší borec – legendární Teemu Selänne, jemuž bylo 43 let. Teď Slafkovský vytvořil opačný rekord.

Střeleckou fazonou připomněl výkon tehdy devatenáctiletého Miroslava Šatana v Lillehammeru 1994, kde mladík zazářil devíti trefami v osmi duelech. „Držím Jurovi palce. On tohle zvládl ještě před draftem. Doufám, že mu to i v tomhle směru pomůže a bude mít skvělou kariéru v NHL. Já šel na olympiádu o dva roky starší než on teď. Paralel mezi námi ale vidím hodně. Taky jsme tehdy hráli kvalifikaci, taky jsem byl nejmladší a dal jsem nejvíc gólů,“ vzpomíná Šatan, dnes generální manažer slovenské reprezentace a předseda svazu.

Na výkon celého týmu je bývalý vynikající forvard náležitě hrdý. „Jsem na kluky opravdu pyšný. Na to, že jsme úspěch zvládli s velmi mladým mužstvem. Na to, že jsme do turnaje šli jako kvalifikant. Ještě v srpnu jsme před posledním zápasem nevěděli, jestli na olympiádě vůbec budeme. Tenhle úspěch má obrovskou hodnotu pro fanoušky, hráče a celý slovenský hokej.“

Ještě větší slova chvály volil Ramsay: „Bylo skvělé vidět a cítit, jak se hráči dali do kupy, jak tahali za jeden provaz. Za více než padesát let, co jsem u hokeje, jsem neviděl takový tým, v němž by každý jeden hráč položil život za výhru. Klukům jsem věřil od prvního dne.“

Slafkovského teď čeká draft NHL. Před olympiádou se pohyboval v odhadech někde mezi pátým a osmým místem. Ale teď? Klidně může přistát v elitní trojce. „Draft bude pro Slovensko nejúspěšnější za poslední spoustu let,“ ví Šatan. V elitní pětce by měl být také obránce Šimon Nemec, i on si v Pekingu zahrál, byť většinu času plnil úlohu sedmého beka.