Hokejistky fandily na Big Air: Ty jo, to bychom nesjely ani po zadku!

PŘÍMO Z PEKINGU | Když česká snowboarďačka Šárka Pančochová vylétla do vzduchu, zamířily na ni pohledy, pak uznale zatleskaly. „Super!“ Na atraktivní skoky v rámci Big Air se přišly podívat i hokejové reprezentantky, které si kulisy areálu, zapuštěného mezi komíny, užívaly. A troufly by si taky skočit? „Ty jo, to bych nesjela ani po zadku!“ smála se útočnice Kateřina Bukolská při pohledu na dopad pod obřím můstkem…

Samy v Pekingu odvedly kus práce. Ve čtvrtfinále hokejového turnaje zle potrápily Američanky a jasně ukázaly, že jejich sport jde nahoru. Ještě před úterním odletem zpátky domů stihly zajít na jiná sportoviště, aby povzbudily další zástupce českých barev. Viděly rychlobruslení, krasobruslení. Zašly i na chlapský hokej.

V pondělí to byla Šárka Pančochová. Snowboardistka, která se v Pekingu představila ve všech třech disciplínách, což je světový unikát. Ani jednou však nedošla do finále.

Při jejích kouscích na skokánku se jim tajil dech. „Je to úžasný, co dovede,“ shodly se hokejistky. Samy by si netroufly. „Ani po zadku!“ smála se Bukolská.

A na bobech? „To možná jo,“ dodala pobaveně útočnice. Jinak se jim prostředí líbilo. Areál uprostřed industriální zóny je možná nejznámější dominantou Her. Big Air Shougang je velkou atrakcí, novináři si už cestou z Pekingu fotili kulisy, v nichž vynikaly obří komíny a rozpadlé haly někdejší ocelárny.

„Určitě je to tady zajímavý. Jsme rády, že jsme se přijely podívat,“ dodala obránkyně Dominika Lásková. „Je to opravdu pořádný adrenalin, ty snowboarďačky obdivujeme, co dokážou. Fakt paráda.“

Akorát ta zima… „To jo, kosa je pořádná!“ přiznala útočnice Tereza Vanišová a pořádně se zachumlala do teplé bundy.

V úterý už se hokejové dámy vrátí zpátky. S pocitem, že na ledě odvedly práci, kterou fanoušci museli ocenit. Ale i s jinými olympijskými zážitky. Ten pondělní bude mezi nimi hodně vysoko.