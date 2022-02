Vlajkonoši Mills a Březina mají „silný mandát“. Zahájení ale netáhne

PŘÍMO Z PEKINGU | Ona bude mít olympijskou premiéru, on derniéru. A společně ponesou při slavnostním zahájení zimních olympijských her v Pekingu v pátek českou vlajku. Kapitánka ženské hokejové reprezentace Alena Mills a krasobruslař Michal Březina byli vybráni zhruba devadesátkou hlasujících sportovců. Na samotný ceremoniál jich však půjde méně.

Už se stalo tradicí, že vlajkonoše českého týmu na slavnostní zahájení si volí sami sportovci. Stejně tomu je i nyní v Pekingu. „Jako na předchozích hrách jsme chtěli, aby svého vlajkonoše zvolili sami sportovci, takže jsme zjistili, kteří nominanti připadali v úvahu, a poté měli všichni sportovci možnost hlasovat pro své kandidáty. Ve středu v poledne jsme ukončili hlasování, spočítali hlasy a tím pádem známe vlajkonoše,“ popsal celý proces šéf české mise Martin Doktor.

Podle něj se do hlasování zapojilo téměř 90 sportovců. „Je to procentuálně víc, než bývalo obvyklé, protože ne všichni se vždy chtějí do hlasování zapojit. Takže vlajkonoši, když to řeknu slovy politiků, mají docela silný mandát.“

Vlajkonoškou tedy je Alena Mills, kapitánka hokejového týmu, který vybojoval premiérovou účast na olympijském turnaji. To Krasobruslař Michal Březina už je na svých čtvrtých a zároveň i posledních Hrách. „Myslím, že je to velice dobře vybraná dvojice, že nás bude důstojně reprezentovat,“ je přesvědčený Doktor.

Na samotný ceremoniál už ale tolik sportovců, kolik hlasovalo, nepůjde. Jako už dříve je totiž komplikací pro ty, kteří bydlí v horách, dlouhá a náročná cesta. „Většina sportovců, kteří se chtějí zúčastnit, je z vesnice přímo v Pekingu, protože cestování spojené s tím, že pojedou z hor, je trošku komplikací. Celkově by mělo jít nějakých 50 sportovců. Samozřejmě čísla se na poslední chvíli můžou změnit, protože se ještě třeba někteří rozhodnou, že nepojedou. Je i možnost, aby se zúčastnili také členové doprovodu, kteří doplní tým, a doufám, že tam bude důstojné důstojná českých sportovců,“ říká Doktor.