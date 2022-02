5. den ZOH ONLINE: Dubovská zatím 16., Pančochová skončila v kvalifikaci

V pátém dni olympijských her v Pekingu se poprvé představí mužská hokejová reprezentace, která vstoupí do turnaje duelem s Dánskem (14:10 SEČ). Snowboardistka Šárka Pančochová na U-rampě skončila už v kvalifikaci. Ve slalomu žen se do 2. kola probojovala z 16. místa Martina Dubovská. Nečekaně skončila Mikaela Shiffrinová a nedařilo se ani Slovence Petře Vlhové, která ja zatím až osmá. Dění na Hrách sledujte v podrobné reportáži na iSport.cz.