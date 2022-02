16. den ZOH ONLINE: Zlatí Finové, MVP Slafkovský i Shiffrinová bez medaile

A jsme ve finále. Poslední den zimních olympijských Her v Pekingu je tu. Vrcholem bylo finále hokejového turnaje, které zvládli po obratu Finové, když po obratu udolali Rusy 2:1. Český čtyřbob pilota Dominika Dvořáka se nedostal do čtvrtých jízd a skončil na 21. místě. Čeští lyžaři v týmovém závodě skončili už v osmifinále proti Francii, ani na závěr ZOH se medaile nedočkala Mikaela Shiffrinová, zlato slavili Rakušané. Ženskou třicítku v běhu na lyžích ovládla Therese Johaugová, nejlepší Češka Kateřina Janatová skončila dvaadvacátá. Slavnostní zakončení Her v Pekingu je naplánované na 13:00 SEČ. Kompletní dění z posledního 16. dne ZOH v Pekingu sledujte ONLINE na iSport.cz.