Program skialpinismu na ZOH 2026: Kdy startují Češi?
Skialpinismus zažije na zimních olympijských hrách v Miláně a Cortině svou premiéru. Tato náročná disciplína kombinuje několik prvků a bude zajímavé sledovat, jak se zapíše do olympijských dějin. První závod odstartuje 19. února v 9:50. Podrobné informace o programu a případné české nominaci naleznete v článku.
|SKIALPINISMUS NA ZIMNÍCH OLYMPIJSKÝCH HRÁCH 2026
|KDY?
|19. - 21. února 2026
|KDE?
|Bormio
|ČESKÁ ÚČAST
|Eva Matějovičová?
Program skialpinismu na ZOH 2026 v Bormiu
Skialpinismus se při svém debutu odehraje pouze ve dvou dnech. Tato sportovní novinka bude zahrnovat sprint a smíšené štafety.
|Datum a čas
|Disciplína
|Výsledek
|19. února (čtvrtek), 9:50
|Kvalifikace sprintu mužů a žen
|19. února (čtvrtek), 12:55
|Finále sprintu mužů a žen
|21. února (sobota), 13:30
|Finále smíšených týmů - štafeta
Kompletní program ZOH 2026 v Miláně a Cortině >>
Kdo z českých skialpinistů se představí na ZOH 2026?
O jménech českých účastníků zatím není rozhodnuto. Největší šance se dávají Evě Matějovičové, talentované skialpinistce, která sbírá solidní výsledky na domácích i evropských kolbištích.
Skialpinismus - co to je? Základní pravidla.
Na ZOH 2026 se skialpinismus poprvé uvede ve dvou variantách.
První je kratší individuální podoba – sprint. Závodníci nejprve na speciálně upravených lyžích stoupají do kopce, přičemž nastoupají okolo 70 metrů. Následně musí lyže připnout na batoh a pěšky vyběhnout úsek, po kterém následuje sjezd v brankách. Vítězí ten nejrychlejší.
Ve sprintu rozhoduje každá vteřina, proto jsou klíčové technické pasáže: nasazování a sundávání lyží, pěší přesun nebo přepínání vázání a obuvi do sjezdového módu. Ve smíšených štafetách se představí vždy jeden muž a jedna žena ze stejné země. Trať je delší a náročnější než u sprintu a celkový čas závodu přesahuje 30 minut. Celkově se jedou dva okruhy.