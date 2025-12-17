Předplatné

Program skialpinismu na ZOH 2026: Kdy startují Češi?

Skialpinismus je novinka na zimních olympijských hrách 2026. Budou u toho čeští reprezentanti?
Eva Matějovičová je největší českou nadějí pro ZOH 2026 ve skialpinismu
Otakar Plzák
ZOH 2026 Milano Cortina
Skialpinismus zažije na zimních olympijských hrách v Miláně a Cortině svou premiéru. Tato náročná disciplína kombinuje několik prvků a bude zajímavé sledovat, jak se zapíše do olympijských dějin. První závod odstartuje 19. února v 9:50. Podrobné informace o programu a případné české nominaci naleznete v článku.

SKIALPINISMUS NA ZIMNÍCH OLYMPIJSKÝCH HRÁCH 2026
KDY?19. - 21. února 2026
KDE?Bormio
ČESKÁ ÚČASTEva Matějovičová?

Program skialpinismu na ZOH 2026 v Bormiu

Skialpinismus se při svém debutu odehraje pouze ve dvou dnech. Tato sportovní novinka bude zahrnovat sprint a smíšené štafety.

Datum a časDisciplínaVýsledek
19. února (čtvrtek), 9:50Kvalifikace sprintu mužů a žen 
19. února (čtvrtek), 12:55Finále sprintu mužů a žen 
21. února (sobota), 13:30Finále smíšených týmů - štafeta 

Kdo z českých skialpinistů se představí na ZOH 2026?

O jménech českých účastníků zatím není rozhodnuto. Největší šance se dávají Evě Matějovičové, talentované skialpinistce, která sbírá solidní výsledky na domácích i evropských kolbištích.

Skialpinismus - co to je? Základní pravidla.

Na ZOH 2026 se skialpinismus poprvé uvede ve dvou variantách.

První je kratší individuální podoba – sprint. Závodníci nejprve na speciálně upravených lyžích stoupají do kopce, přičemž nastoupají okolo 70 metrů. Následně musí lyže připnout na batoh a pěšky vyběhnout úsek, po kterém následuje sjezd v brankách. Vítězí ten nejrychlejší.

Ve sprintu rozhoduje každá vteřina, proto jsou klíčové technické pasáže: nasazování a sundávání lyží, pěší přesun nebo přepínání vázání a obuvi do sjezdového módu. Ve smíšených štafetách se představí vždy jeden muž a jedna žena ze stejné země. Trať je delší a náročnější než u sprintu a celkový čas závodu přesahuje 30 minut. Celkově se jedou dva okruhy.

