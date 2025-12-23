45 dní do ZOH: Olympionici ve formě! Jílek jede bomby a sen o českém finále
Přesně pětačtyřicet dní před slavnostním zahájením zimních olympijských her v severní Itálii se velkým jménům české výpravy daří. V pátek celý lyžařský svět šokoval Jan Zabystřan, když zapsal historické vítězství v super-G Světového poháru v italské Val Gardeně. Jeho úspěch ale není zdaleka osamocen. Kdo ještě v poslední době zazářil?
Metoděj Jílek
Jak se dnes říká: Jede bomby! Mladý rychlobruslař na podzim překonal světový rekord na neolympijské trati 3000 metrů, ve Světovém poháru začal druhým místem na pětce v Calgary. V prosinci už na desítce vyhrál v Heerenvenu a na pětce v Hamaru.
Martina Sáblíková
Legendární rychlobruslařka odpočítává poslední měsíce své velké kariéry. V závodech Světového poháru to má proti nové generaci složité, ale hlavní cíle splnila. Ani jednou ještě nevypadla z elitní desítky a na olympiádu se kvalifikovala na trojce i na pětce.
Zuzana Maděrová
Sní o českém finále s Ester Ledeckou a sama od začátku zimy patří v alpském snowboardingu mezi závodnice s nejstabilnější formou. Z pěti soutěží byla pětkrát v semifinále a v posledních týdnech se jí víc daří i v bojích o medaile. Z Cortiny d´Ampezzo přivezla třetí příčku, o víkendu v Davosu se dostala až do finále, kde o vítězství přišla o pár milimetrů ve fotofiniši.
Eva Adamczyková
Po téměř dvouleté mateřské pauze musí snowboardkrosařka na úvod zimy sbírat body, aby se na Hry kvalifikovala. V Cervinii udělala důležitý krok vítězstvím v malém finále, kterým se dostala na správnou stranu žebříčku. Potvrdit nominaci ještě musí ve dvou lednových závodech v Číně.
Ester Ledecká
První lyžařský víkend sezony jí moc nesednul, ve Svatém Mořici byla nejlíp sedmnáctá. O víkendu ve Val d´Isere už se ale zase v top ten rvala s absolutní špičkou. Ve sjezdu jí jen 11 setin sekund dělilo od bronzu. Další dny chce strávit na prkně, na něm může na olympiádě v Livignu vyhrát potřetí v řadě.
Anna Fernstädtová
Na úvod zimy si poprvé vyzkoušela olympijskou dráhu v Cortině d´Ampezzo a od té doby jde všechno správným směrem. O víkendu v lotyšské Siguldě jezdila jak blesk. V prvním závodě Světového poháru byla čtvrtá, ve druhém druhá a popáté v kariéře se prosadila na stupně vítězů.