Připraví důchodce Nikas další bombu pro sázkaře? Sám si o Velkou řekl

Jedno velké překvapení už má třináctiletý valach Nikas letos za sebou. Nikdo nepočítal s tím, že ještě bude závodit. Majitel Petr Kupka už se po minulé sezoně rozhodl, že Nikas odchází do důchodu. Kůň se od trenéra Čestmíra Olehly přestěhoval ze Světlé Hory do Újezdu u Boskovic k Luboši Urbánkovi, který Nikase objevil a první roky trénoval. Měl odpočívat, užívat si pastvu s mladými. Přesto je znovu na startu Velké pardubické. Už to je šok.

Sám si řekl o návrat

„Nikas překvapil i nás, je plný energie, spokojený a všechno si odpracoval s chutí,“ říká trenér Urbánek. „Navíc má za sebou víc Velkých pardubických, než já, sám si poradí. Má hromadu zkušeností. On si vlastně i sám řekl o návrat. Vůbec byste na něm nepoznali, že mu je už třináct.“

Když se Nikas v květnu v Pardubicích vrátil na dostihovou dráhu, přineslo to i negativní emoce. Ozývaly se hlasy, že už měli majitel s trenérem koně nechat odpočívat, nehonit jej. „Já jsem s Nikasem od začátku jeho kariéry, jsem poslední, kdo by mu chtěl nějak škodit,“ brání se Urbánek, který jel Velkou pardubickou čtyřikrát. S Modřenkou byl desátý (2003), Chansona zadržel (2004), s Numero Due byl čtvrtý (2008) a s Teviotem pátý (2010). Jako trenér má ve vrcholu sezony prvního koně.

„Samozřejmě vím, že mu je třináct, ale na startu Velké budou další dva třináctiletí (Kasim, Universe of Gracie),“ upozorňuje. „Nikas je v pohodě, věk na něm není absolutně poznat. Vždycky to byl vyloženě podzimní kůň, pořád se zlepšuje. Jasně, bude rychlá půda, bude to rychlé, ale jsem přesvědčený, že když se nic nestane, může se do sedmého místa klidně namotat.“

Podle sázkových kanceláří má Nikas na vítězství vypsaný kurz 85:1. Pokud by vyhrál a nechal za sebou Váňovy rakety (No Time To Lose 2,73:1, Ange Guardian 5,33:1), nebo talentované Tzigane Du Berlais (6,67:1) a Hegnuse (9,67:1), byl by to prvotřídní šok.

Překvapil by tím i své bývalé parťáky. „Viděl jsem Nikase v poslední kvalifikaci, šel už líp, vypadal dobře, byl nakrmený, spokojený a Luboš (trenér Urbánek) jej zná,“ přemítá žokej Marek Stromský, který s Nikasem v roce 2015 vyhrál. „Už je to ale třináctiletý kůň... Jo, může překvapit, přál bych mu to, ale myslím, že už to je pro mladší koně.“

Ten kůň si úspěch zaslouží

Stromský se sám na začátku sezony přikláněl spíš k tomu, aby už Nikas zůstal v důchodu. Velkou pardubickou jel valach šestkrát, čtyřikrát ji nedokončil (2012, 2014, 2016, 2017). Když se ale do cíle dostal, byl mezi nejlepšími. V roce 2013 překvapil s Dušanem Andrésem druhým místem, o tři roky později v rekordním čase vyhrál (než přišla diskvalifikace). „Přál bych mu úspěch, ten kůň si to zaslouží,“ říká Stromský. „Když jej vyškrtli z prvního místa, nemohl za to. Pokud nás porazí Nikas, naštvaný nebudu.“

Trenér Urbánek je přesvědčený, že se Nikas může v neděli rozloučit důstojně a na vrcholu. „Má na to. A jsem rád, že se do sedla povedlo angažovat Andrewa Galassonburyho. V Pardubicích to zná, moc se mi líbilo, jak v minulosti jezdil s Klausem. Navíc i žokej chce uspět, nebere to jenom tak, že se projede na třináctiletém koni. Má chuť, bude Nikasovi pasovat. To se mi líbí. Našim přáním je, aby se Nikas s Velkou rozloučil důstojněji, než tím, že ji nedokončil.“

Šance na vítězství velké nebudou. Nicméně už teď je jasné, že Nikas řadu sázkařů na své jméno a příběh naláká. Proč to nezkusit? Historie už několikrát ukázala, že ve Velké pardubické je možné opravdu všechno.

NIKAS VE VELKÉ PARDUBICKÉ

2018 ? (Andrew Glassonbury)

2017 zadržen (Petr Tůma)

2016 pád jezdce na Velkém Taxisu (Marek Stromský)

2015 diskvalifikace z 1. místa (Marek Stromský)

2014 pád jezdce na Velkém Taxisu (Dušan Andrés)

2013 2. místo (Dušan Andrés)

2012 pád jezdce na Zahrádkách (Petr Tůma)