Faltejsek: Cikán o berlích? Kdepak, sedím na nejlepším koni

Majitel Jiří Charvát svému koni se specifickým jménem říká „cikán o berlích“. Stejně jako řada jeho fanoušků. Tzigane je francouzky skutečně cikán, což překvapilo i žokeje. A přestože majitel říká, že Tzigane du Berlais moc pracovitý není, je s ním Faltejsek připravený bojovat o vítězství.

Jak se, Honzo, cítíte pár hodin před Velkou pardubickou?

„Dobře, pracovně. Je to dostih jako každý jiný. Beru to, nebo se snažím brát, jako práci. V sobotu a v neděli jedu prostě pracovat.“

Vnímal jste to tak vždycky?

„Snažil jsem se, ale když jsem začínal a byl jsem mladší, tak pravda, byl člověk hodně natěšený. Nebudu říkat, že teď už jsem úplně cool, ale je to prostě práce.“

Tzigane du Berlais je nováček, co by mohl ukázat?

„Doufám, že zaběhne pěkný dostih. Samozřejmě chceme vyhrát, ale je to mladý kůň, takže jej v prvé řadě chci provést dostihem tak, aby se mu to líbilo. Uvidí se, na co bude mít. Když vyhraje, budu rád. Když se to nepovede, já zklamaný nebudu.“

S Orphee des Blins i Charme Lookem jste dokázal vyhrát při jejich premiérách ve Velké. Vidíte nějakou podobnost, dá se srovnávat?

„Podobnost tam není. Orphee i Charme Look měli o dost víc zkušeností. Tohle je vyloženě mladý kůň, potřeboval by se ještě vyzávodit, mít větší rutinu. Bohužel bylo letošní počasí jaké bylo. Sucho, tvrdo. On je velký, těžký a na jaře ukázal, že když je tvrdo, vůbec mu to nechutná. Na poslední kvalifikaci zaplaťpánbůh napršelo, pořadatelé to udrželi, to bylo super. Teď zase neprší. Pořadatelé se snaží, seč mohou, ale tak velký areál se zavlažit nedá. Pokud počasí nepomůže... Uvidíme, nechci nad tím moc přemýšlet. Stejně to neovlivním a ve finále jsou podmínky stejné pro každého.“

Je na vašem koni znát, že když je tvrdo, tak jej dostih nebaví?

„Určitě, neskáče s takovou grácií, nelíbí se mu to. Je to i o zkušenostech. Orphee jich měla spoustu z Francie i z Pardubic. Sice z menších dostihů, ale měla je. I Charme běhal hodně v Pardubicích. Tzigane tolik zkušeností nemá. Na druhou stranu - skokan to je a v poslední kvalifikaci ukázal, že do Velké patří (těsně druhý za Ange Guardianem). Jdeme do toho a jdeme to zkusit vyhrát.“

V čem by mohla být jeho síla? Ve strojovém tempu, nebo v koncovce?

„Je to strojař, který na konci ještě dokáže zařadit. To už předvedl, měl jsem z něj výborný pocit, ukázal hodně. Když to drze řeknu, tak sedím na nejlepším koni v poli. Ale zkušenosti a okolní věci mohou ukázat opak. Podle mého je to jen o čase, kdy tento kůň dozraje a bude zase o dva stupínky dál. Hlavně, aby byl zdráv a vesel, zbytek přijde sám.“

Tzigane du Berlais je vcelku zajímavé jméno, zjišťoval jste si, co v překladu znamená?

„Abych řekl pravdu, tak ne. Co je Tzigane, to nevím. Cikán? Aha, tak to jsem myslel, že to právě nebude a vidíte, je. (usmívá se) Du Berlais je jasné, to je místo, odkud pochází chovatel. Z Berlais.“

Jak tedy koni říkáte?

„Kdybych se o něj staral každý den, jako trenér Pavel Tůma, tak bych si asi nějaké oslovení nebo přezdívku našel. Ale takhle ne. Až takový vztah mezi námi není. Kdo ví, třeba bude.“

Dostih jste s ním absolvoval třikrát, jezdil jste jej i v práci?

„Ne, trenér to nevyžadoval. Když jsem na něm seděl poprvé, povedlo se vyhrát. Podruhé jsem jej zastavil a pak jsme v poslední kvalifikaci došli druzí. Vím, co od něj můžu očekávat. Je to na Pavlovi (Tůmovi), jsme dost velcí kamarádi, spoustu věcí si ani nemusíme říkat a víme, o co jde.“

Máte číslo 9, jste pověrčivý? Nebo to nehraje roli?

„Vzhledem k tomu, že se Velká nestartuje z boxů, tak je jedno, jaké číslo máte. Pověrčivý nejsem, na oblíbená čísla nevěřím.“

Kdo podle vás bude vpředu?

„Jako od startu, nebo v cíli? (usměje se) Když to vezmete kolem, tak je to Velká pana Váni. Má tam už teda jen tři koně, ale všechny výborné - No Time To Lose, Ange Guardian i Zarif. Ten už má nějaké roky, ale je obrovsky zkušený a má na sobě výborného žokeje Romana. Je tam Hegnus od Holčáků. Pak, abych řekl pravdu, je tam trochu díra. Jestli se zvetí kobyla (Delight My Fire)? Zajímavý kůň je Sztorm. Pořád to bude zajímavý dostih. Vždycky to tak je. Člověk si myslí, že tam je na výhru pár koní a pak jej kolikrát překvapí, jak to v cíli doběhne. Velká je dlouhý a těžký dostih, stát se může všechno. Důležité je, abychom po něm byli všichni zdraví a veselí. Ať se můžeme příští rok sejít znova.“