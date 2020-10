Jména pro Velkou pardubickou: na startu by mohli být čtyři šampioni

Na původní přihlášce do Velké pardubické bylo 30 jmen, kvalifikační podmínky splnilo 27 koní. Včetně čtyř předchozích vítězů - Theophilos (2019, DK iSport-Váňa), Tzigane du Berlais (2018, Dr. Charvát), No Time To Lose (2017, DS Paragan) a Ribelino (2015, Lokotrans). Všichni na přihlášce zůstali, Ribelino byl dohlášen dodatečně. Chybí naopak zástupci z Francie a Velké Británie - Urgent de Gregaine, Unbrin de L’Est ani Out Sam do Pardubic nepřijedou.

Největší zastoupení má klasicky legendární žokej a trenér Josef Váňa starší. Na startu může mít čtyři svěřence. Kromě desetiletého Theophila a jedenáctiletého No Time To Lose mají vysoké ambice také nováček a vítěz poslední kvalifikace osmiletý Sottovento (Statek Chyše-Váňa) i jedenáctiletý Mazhilis (Köi Dent), vítěz Gran Premia 2016.

Po dvou koních na vrchol překážkové sezony chystají trenéři Stanislav Popelka - Stretton (Nýznerov) a Mahony (Quartis-Zámecký Vrch) a Radek Holčák - Hegnus (Ševců) a Bugsie Malone (AGA-Vlachovice).

Nejstarší koně na startu mají dvanáct let (Catch Life, Hegnus, Ribelino a Vandual), nejmladší sedm let (Dulcar de Sivola a Lodgian Whistle). Nováčků bude na startu šest (All Scater, Bugsie Malone, Casper, Catch Life, Lodgian Whistle a Sottovento). Poslední dva přitom mohou patřit k favoritům, ovládli třetí a čtvrtou kvalifikaci.

Kompletní seznam, včetně přihlášek do Ceny Labe a Ceny Vltavy, najdete na www.dostihyjc.cz/prihlasky.

VÍTĚZOVÉ KVALIFIKACÍ

I.: Theophilos - Josef Bartoš (DK iSport-Váňa, trenér Josef Váňa)

II.: Ange Guardian - Jiří Kousek (Stáj Anděl strážný, trenér Josef Váňa)

III.: Lodgian Whistle - Jaroslav Myška (Stáj Jeso, trenérka Štěpánka Myšková)

IV.: Sottovento - Jan Odložil (Statek Chyše-Váňa, trenér Josef Váňa)