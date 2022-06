Talent umí, vyhrál i se záskokem. Velkou pardubickou si zatím vybojovalo 15 koní

„Talent sice pořád nemá tak natrénováno, jak bych si představovala, ale ukazoval, že je znovu veselý, že má chuť a je na tom dobře,“ pochvalovala si trenérka Hana Kabelková. „Ve finiši jsem mu věřila, protože konec on má. A i kdyby byl druhý nebo třetí, tak by to nevadilo.“

Talent s Marcelem Novákem (Pavel Složil byl na dostizích v Meranu) většinu dostihu odtáhnul. „Nikdo nechtěl vodit, tři roky zpátky jsem s ním taky vyhrál zepředu,“ popisoval Novák. „Tempo byla katastrofa, tak jsem ho vzal na sebe. I jsme se tak domlouvali s trenérkou, protože Talent tempo potřebuje. Vyšlo to.“

Ve finiši se sice mohutně dotahovali devítiletý Sacamiro s Janem Odložilem (Jezdecký oddíl Beňov, trenérka Eva Petříková) a osmiletá Dajuka s Lukášem Matuským (K-K Metal, trenér Radek Holčák), ale Talent jejich nápor odrazil. „Vím, že má závěr. I Dajuka ho má, šla poprvé kvaldu, je to dlouhý dostih, tak jsem se snažil šetřit síly na závěr,“ dodal Novák.

Trenérka Kabelková záskok zkušeného žokeje ocenila. „Marcel to zvládl dobře, je zkušený, jezdí dobře a tradičně se nám s ním daří. Díky, bylo to fajn. Koncem září by měl jít Talent další dostih, pak by šel Velkou.“

Čtvrtý doběhl Theophilos s Markem Stromským (DK iSport-Váňa, trenér Josef Váňa), pátý Beau Rochelais s Adamem Čmielem (Stáj Habich, trenérka Tamara Křídlová). Favorizovaný Northerly Wind s Janem Faltejskem (Dr. Charvát, trenér Pavel Tůma) vybočil v závěru. „Naše největší naděje do Velké pardubické je Night Moon,“ naznačil ambice stáje její majitel Jiří Charvát.

Šestiletý Night Moon, potomek výborné steeplerky Nostalgie, má nad překážkami impozantní bilanci. Z dvanácti startů deset vyhrál, ať už se závodilo v Pardubicích, Meranu nebo Pise. O víkendu s Janem Faltejskem ovládli Cenu společnosti Explosia, crosscounry druhé kategorie. Dá se očekávat, že se svěřenec trenéra Pavla Tůmy objeví v jedné z dalších kvalifikací, ta třetí bude 6. srpna. Po dvou kvalifikacích (ze čtyř) si zatím právo startu ve Velké pardubické vybojovalo patnáct koní.

Kdo se kvalifikoval do Velké pardubické:

Beau Rochelais (11 let, Stáj Habich, trenérka Tamara Křídlová)

Dajuka (8, K-K Metal, Radek Holčák)

Del Rey (7, D + V + P Kopálek, Zdeněk Mimra)

Dulcar de Sivola (9, DiJana Dobšice, Vendula Jirčáková)

Chicname de Cotte (10, Quartis-Zámecký Vrch, Pavel Vítek)

Kaiserwalzer (9, DS Millennium, Jaroslav Brečka)

Mr Spex (8, Lokotrans, Luboš Urbánek)

No Time To Lose (13, Paragan Horseboxes, Josef Váňa st.)

Paris Eiffel (9, Lokotrans Slovakia, Ján Cagáň)

Player (10, Nýznerov, Lenka Kvapilová)

Sacamiro (9, Jezdecký oddíl Beňov, Eva Petříková)

Star (11, MPL Racing, Jaroslav Brečka)

Stretton (12, Nýznerov, Stanislav Popelka)

Talent (11, DS Kabelkovi, Hana Kabelková)

Theophilos (12, DK iSport-Váňa, Josef Váňa st.)

iSportLife magazín: Příběh tenisových sester Fruhvirtových nebo rozhovor s Plekancem Video se připravuje ...