Žokej Bartoš je po těžkém pádu zpět! Zadýchal jsem se, musím makat

„Sternkranz byl výborný, ze sebe takovou radost nemám,“ komentoval Bartoš pro Jezdci.cz. „Ve finiši jsem se hodně zadýchal. V pondělí a úterý máme velké práce před Gran Premiem a já na sobě musím makat, aby to bylo lepší. Tohle vítězství ale bylo fajn začátek, nakopne mě to dál.“

Osmiletý tmavý hnědák Sternkranz na proutěných překážkách první kategorie obhájil loňské vítězství. Druhý byl stájový kolega Capivari s Pavlem Složilem, třetí Stuke s Lukášem Matuským (K-K Metal, Radek Holčák), čtvrtý Rate s Jaroslavem Myškou (DS Pegas, Dalibor Török).

„Ještě tisíc metrů před cílem vypadal Rate hodně dobře, tak jsem si ho hlídal,“ popisoval Bartoš. „Sternkranz potom akceleroval a porazil ostatní o třídu. Bylo to lehké vítězství, určitě mu pomohlo i to, že napršelo a byla měkčí dráha.“

Vůbec prvním dostihem Josefa Bartoše po červnovém pádu v Meranu byla rovina na 1200 metrů. Se čtyřletým Dragon Arrowem (3 hearts, Helena Vocásková) byl šestý. „Pádů bylo za poslední dobu hodně, je to těžký,“ neskýval Josef Bartoš po posledním karambolu, po kterém měl nadvakrát zlomený hrudní obratel. „Vrátit se zpátky, pak zase znovu začít... Po Velké se mi to podařilo, zase jsem se dostal do formy, byl jsem tam, kde jsem chtěl být. A přišlo další zranění. Ale furt cítím, že na to mám, o nějakém konci nepřemýšlím.“

Plán zůstává stejný - Gran Premio a Velká pardubická. V italském vrcholu překážkové sezony byl Bartoš s fenomeálním L’Estranem (Scuderia Aichner, trenér Josef Váňa ml.) třikrát za sebou nejlepší. Vyhráli v letech 2019, 2020 i 2021. Velkou pardubickou Bartoš ovládl v letech 2006 (Decent Fellow), 2008 (Sixteen) a 2019 (Theophilos).

„V plánu je Pardubická, i čtrnáct dní před tím Gran Premio Merano, kde bych útočil na čtvrté vítězství s L’Estranem. To furt v plánu je!“ upínal se Bartoš v průběhu léčby k vrcholům podzimu. Z letošních kvalifikací stihnul jen tu první, s dvanáctiletý Theophilem (DK iSport-Váňa) byl druhý.