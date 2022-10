Velká pardubická: Talent je favorit, ale... Bartoš prozradil černého koně

Až v neděli odpoledne dozní česká hymna zpívaná čtyřmi tenory, ve Velké pardubické se Slavií pojišťovnou (16.00, PP ČT sport, ONLINE na iSport.cz ) se spustí adrenalinová jízda. Loňský vítěz Talent si zatím drží pozici kurzového favorita, obhajoba se ale nepovedla už osm let. Brunch Royal přiveze zkušenosti z evropských závodišť, Mr Spex s Playerem ověřenou třídu. Trenér Josef Váňa doufá kvůli No Time To Lose v blátivý den. A na Imphalovi pojede svou dvacátou Velkou Jaroslav Myška .

Snad jediné co mu chybí, je sláva vítěze. Žokej Jaroslav Myška je mezi dostihovým publikem populární postavou, která se drží svého zábavného jezdeckého stylu. Jít do čela a snažit se vydržet až do cíle.

„Jardovi bych hrozně přál, aby konečně Velkou pardubickou vyhrál,“ líčí trojnásobný šampion Josef Bartoš, který sám pojede na spolufavoritovi Brunch Royalovi.

Jen legendární Josef Váňa a Dušan Andrés v historii Velké vyrazili ze startu slavné steeplechase nejmíň dvacetkrát. Myška byl nejblíž triumfu loni, s favorizovaným Evženem vedl ještě sto metrů před cílem, než Pavel Složil s Talentem podřadil. Dvakrát byl třetí, třikrát čtvrtý a třikrát pátý. Letos ale očekávání velké chvíle neřeší.

„Musím řešit jiný hovadiny, s prominutím. Standardní záležitosti ve stáji a tak. Jak už to bývá. Já si s tím hlavu nelámu, mám spíš jiné starosti kolem práce,“ řekl Myška před dostihem. „Mám dobrého koně, Imphal není špatný. Těším se na něho. Vnímám ho pozitivně, i ho rád jezdím. Je to takový bezproblémový kůň, dokáže v dostihu chrápat, je spolehlivý skokan. Žádné minusy tam nevidím.“

Imphal, vítěz poslední zářijové kvalifikace, bude jistě favoritem mnohých. Kvůli Myškovi i kvůli trenérovi Stanislavu Popelkovi, který před lety přišel o vítězství s Nikasem kvůli stopám nepovolených látek. Je tu ale i konkurence, v čele s loňským obhájcem Talentem, opět v sedle se Složilem.

„Je to otevřené, podle mého ale hodně koní do takového dostihu výkonnostně nepatří. Skoro bych řekl většina,“ hodnotí Myška. „Je tam hrstka stabilních, co už ukázali kvalitu, mají zkušenosti a zabojovali už i ve Velké, ale kdyby se to mělo vyškrtat, zůstane na startu tak sedm koní. Kvalitních.“

Černý kůň podle Bartoše: Mr Spex

Dalším adeptem je jistě i Player, ve Velké druhý před dvěma lety. Nezdolný Josef Bartoš se rok po dramatickém pádu s Theophilem na Prodlouženém Taxisu vrací se štramákem Brunch Roylem, jenž už vyhrál v Itálii, Francii i ve Velké Wroclavské. V Pardubicích však pojede poprvé. A je také šancí trenéra Josefa Váni mladšího, který na evropských drahách pořádá úspěšné tažení s koňmi italského majitele Josefa Aichnera.

„Není žádná zahraniční účast, aspoň moje stáj to okoření startem Brunch Royala, který bude tak trošku ze zahraničí a měl by zamotat výsledkem dostihu,“ věří Bartoš. „Jsou tam kvalitní koně. Černý kůň je pro mě Mr Spex, už ukázal kvalitu a byl vždy těsně za nejlepšími.“

Josef Váňa starší, který za pár dní oslaví 70. narozeniny, má tentokrát v dostihu jen dva koně. Šampion z roku 2019 Theophilos si v závěrečné fázi přípravy poranil šlachu na noze a čeká ho důchod. Váňa má na startu premianta Dusigrosze a třináctiletého veterána No Time To Lose. Posledním šampionem v třinácti letech byl Železník v roce 1991.