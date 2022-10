Velká pardubická ONLINE: program vrcholí, zbývá jen hlavní bod dne

Hegnus se vrací do Pardubic • Archiv Františka Ševců

Hegnus se vrací do Pardubic • Archiv Františka Ševců

Dulcar de Sivola dobíhá s žokejem Josefem Borčem do cíle Velké pardubické v roce 2019 na sedmém místě • Michal Beránek (Sport)

Velký dostihový den je tu! Loňský vítěz Talent je podle sázkových kurzů favoritem 132. ročníku Velké pardubické. Obhájci vítězství to ale ve slavném překážkovém dostihu v posledních letech nemají snadné, naposledy triumf zopakovala před osmi lety Orphee des Blins. Podobně jako loni je pole favoritů poměrně široké. Na startu je patnáct koní, což je o tři méně než před rokem. ONLINE přenos ze slavného závodu sledujte od 16.00 na iSport.cz, program v Pardubicích ale začíná dalšími dostihy už v 11.00.

Jedenáctiletý Talent má v této sezoně za sebou jediný dokončený dostih, v červnu vyhrál druhou kvalifikaci na Velkou pardubickou. V té čtvrté se na začátku září připletl do skrumáže po hromadném pádu na Popkovickém skoku, zakopl o ležící koně, shodil Pavla Složila mladšího ze sedla a závod nedokončil. Pak si mohl dráhu a překážky v Pardubicích vyzkoušet při náhradním tréninku a měl by být fit.

Na Talentovo vítězství si mohou lidé u Tipsportu vsadit v kurzu 5,5:1. Druhým největším adeptem na vítězství je podle bookmakerů této sázkové kanceláře Brunch Royal. Tento devítiletý hnědák má za sebou úspěšné krosové starty v zahraničí a v jeho sedle bude trojnásobný vítěz Velké pardubické Josef Bartoš.

Třetí byl před rokem Mr Spex, který do úzkého okruhu favoritů patří i tentokrát. U Tipsportu se s kurzem 8:1 dělí s Playerem o třetí místo, u Fortuny je s kurzem 7:1 dokonce na stejné úrovni jako Brunch Royal. Josef Váňa starší tentokrát chystá na start nováčka Dusigrosze a vítěze z roku 2017 No Time To Lose, který bude ve třinácti letech nejstarším účastníkem letošní Velké pardubické.