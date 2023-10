Předkrm Velké bez pádů. Slavili favorité, bodovali Složil, Kratochvíl a Claudic

Sobotní překážkové dostihy v Pardubicích ovládli favorité. Po jednom vítězství si připsali Jan Kratochvíl se Sternkranzem (Scuderia Aichner SRL), Pavel Složil mladší s Dionisem (Dr. Charvát) a Benoit Claudic s Medulienkou (Štangel Racing). Dostih amatérů ovládl Matthieu Hawart s Popinjayem (DB Logistic s.r.o.)

V Křišťálovém poháru města Pardubic přes proutěné překážky na 3400 metrů se představil i čtyřletý Ange Pitou z Dostihového klubu iSport-Váňa. V sedle měl poprvé zkušeného Jaroslava Myšku. Trenér Josef Váňa zkoušel oslovit i irského amatérského šampiona Patricka Mullinse, který ve Velké povede obhájce Mr Spexe.

„Moc děkuju za nabídku, ale ve Velké pardubické jedu skvělého koně a před ní nechci riskovat,“ reagoval Mullins. „Možná jsem až příliš opatrný, ale před Velkou nepojedu. Děkuju a přeju hodně štěstí!“

Váňa se domluvil s Myškou a ten si vedl velmi dobře. Podle kurzů byli s Ange Pitou až sedmým v pořadí, ale skončili před ním pouze Dionis se Složilem, Pomella s Kocmanem a Lord Dragon s Kratochvílem. „Když má dobrého šoféra, neběží špatně,“ ocenil mladého koně trenér Váňa.

Stříbrnou trofej, steeplechase na 4400 metrů, ovládl Sternkranz s Janem Kratochvílem. Celý dostih si sami odvodili. „Počítali jsme s tím, že nikdo asi nepůjde zepředu, tak jsme se nachytali,“ líčil trenér Josef Váňa mladší. „Věřili jsme, že to Sternkranz kvalitou a třídou měl zvládnout. Dobře skáče, je zkušený, poradil si s tím a neměl problém.“

V cílové rovině odolal i finiši Dominiquea od trenéra Pavla Tůmy. „Pravda, Pavel Tůma mě teď poráží často, ale Sternkranz je kvalitní kůň, závěr má a je bojovník. Byl jsem na tribuně tak nějak v klidu,“ dodal Váňa.

V klidu nebyl ve Zlaté sponě tříletých. Favorizovaný Makkasir s Janem Kratochvílem (Scuderia Aichner SRL) zazmatkoval hned na prvním skoku, pak ho Kratochvíl kvůli špatné ovladatelnosti zadržel. Výborným závěrem vyhrála Medulienka s Benoitem Claudicem.

„Měla ji jet Terka Polesná, ale zranila se, tak mi kamarád Greg Wroblewski poradil Benoita,“ glosoval trenér Štangel. „Kilometr před cílem jsem myslel, že první Komtesu už nechytí, ale Medulienka má obrovské srdce a výborný konec. Teď už dostane zasloužený oddech a příští rok uvidíme, jestli už půjde do krosů nebo na klasické stýply.“

Druhý zástupce DK iSport-Váňa, čtyřletý Great Storm s Erikem Linhartem v dostihu amatérů neuspěl. Přestože mu trenér Josef Váňa věřil. „Je nachystaný opravdu jako nikdy, co ho máme,“ říkal početné skupince spolumajitelů. Great Storm měl problémy už na zkušebním skoku. Linhart to useděl. A v závěru mu pod nohama spadl Prince of Lyra s Janem Ilíkem a Great Storm doběhl sedmý, poslední.

Rovinový vrchol, Westminster 42. Cenu zimní královny o 600 000 korun, ovládli Ciotola se španělským žokejem Borjou Fayosem Martinem (Statek Blata Český ráj) od trenérky Ingrid Koplíkové.

„Musím poděkovat majitelce Janě Dufkové a panu Dufkovi, že plní naše sny,“ říkala trenérka Koplíková pro Českou televizi. „Jsem ráda, že se to povedlo, koupili jsme ji na poslední chvíli a klaplo to. Formu jsme jí jen udržovali. Je dost rychlá, běhala sprinty a je naučená být rychle na nohou.“ Chválila i žokeje Fayose Martina. „Borja to udělal dobře, netahal se s ní nechal ji cválat.“