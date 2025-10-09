Tenhle dostih není pro mladé, Velkou jedou veteráni. Nejzkušenější pole v historii?
Z jedné strany jde o důsledek nedostatku mladých překážkových jezdců, startovní listina letošní Velké pardubické každopádně obsahuje plejádu zkušených a ostřílených jezdců. Možná jde o vůbec nejzkušenější pole v dějinách.
„Je pravda, že z nás nejlepších tam jezdí všichni. Jezdecká kvalita pole je výborná. Pro Velkou pardubickou je to skvělé,“ pochvaluje si žokej Josef Bartoš.
Z patnáctky je deset našinců a pět cizinců. Z kvinteta zahraničních ovšem Lukáše Matuského můžeme brát jako domácího žokeje, protože zde již dlouhou dobu startuje a pardubické reálie zná jako své boty.
Ze zbylé čtveřice už všichni zdárně překonali Velký Taxisův příkop. Je pravda, že Keith Michael Donoghue a Teddy Davies ještě k cílovému mezníku nedorazili v sedlech koní, ale zkušenosti s Pardubicemi již mají. Sean Francis O’Keeffe se představil jednou a dokončil. James Best ve Velké startoval čtyřikrát a vždy dokončil, maximem je čtvrté místo.
Každý z trojice Donoghue, Best a O’Keeffe se může pochlubit více než dvěma sty vyhranými dostihy na britských ostrovech. Donoghue se blíží už čtyřem stovkám. Jen Teddy Davies nemá tak hvězdné CV jako jeho zahraniční kolegové.
V poválečné historii českých překážkových dostihů najdeme jen třináct jezdců, kteří v Československu a v České republice vyhráli 100 a více překážkových klání, šest z nich bude na startu. Dvojice Eva Palyzová a Jan Havlíček již není mezi námi, otec a syn Váňové stejně jako Dušan Andrés již jezdecké řemeslo pověsili na hřebík. Pavel Kašný se letos v dostihovém sedle neobjevil, a tak jediný aktivní stovkař Marek Stromský nedostal šanci ve Velké.
Zbytek bychom měli vidět na startu. Nejvíc domácích překážkových vítězství má Jaroslav Myška (299), následují Josef Bartoš (276), Jan Faltejsek (257), Marcel Novák (218), Jan Kratochvíl (113) a Lukáš Matuský (102). Nejméně domácích výher zatím nasbíral Adam Čmiel – 37.
Průměrný počet tuzemských vítězství jedenácti „domácích“ jezdců dosahuje cifry 143. Když si uvědomíme, že ještě na začátku nového milénia jsme měli pouze tři stovkaře - Josefa Váňu, Jana Havlíčka a Evu Palyzovou - tak je tento průměr naprosto neuvěřitelný.
Josef Váňa se na start Velké pardubické postavil 28krát a jeho rekord se zdál být nepřekonatelný. I v současnosti je k němu daleko, ale pokud se Jaroslav Myška postaví na start, dostane se už na druhé místo historických tabulek s 23 starty. Překoná Dušana Andrése, který byl na startu dvaadvacetkrát. Metu dvou desítek účastí překonal i Josef Bartoš a letos osmnáctou čárku by měl zapsat Jan Faltejsek. V této statistice je také „zelenáčem“ Adam Čmiel, který byl na startu čtyřikrát. Průměrný počet startů zmiňované jedenáctky je 11,45. Všichni dostih dokončili alespoň dvakrát. Letos nepůjde na start žádný nováček.