Fenomén Bartoš: vyhrál už přes tisíc dostihů, třikrát víc než Váňa. Chce to i na překážkách
Zatím poslední zářez zapsal s koněm Tough Times. Žokej Josef Bartoš se v kariéře kvůli několika pádům nevyhnul krušným časům, ale i tak vstoupil do klubu legend. Teprve jako třetí Čech v historii už překonal hranici tisíce vítězství, má jich už 1001. Jako první z těch, kteří se specializují na překážky. Je mu čtyřiačtyřicet, před nedělní Velkou pardubickou však hlásí: „Do důchodu se nechystám!“
Tohle jsou cenné statistické údaje. Na stránkách Jockey Clubu je nenajdete, kompletní kariéru Josefa Bartoše i s jeho výhrami v zahraničí spočítal dostihový expert deníku Sport Petr Malík. Tisícovka dostihových vítězství, z nichž většina pochází z dobrodružného a nebezpečného překážkového světa, to je v českých dějinách nevídaný počin. Žokej s přezdívkou Big Joe v nich má schované i tři triumfy ve Velké pardubické. V neděli bude na startu znovu s tmavým hnědákem Araucariem.
Tisícovku jste překonal koncem září v Meranu díky výhře s koněm Billy Jango, slavil jste?
„Já to ani moc neřešil. Je to s rovinami, které jsem jezdil dřív. Překážková vítězství si počítám zvlášť. Tisíc to je. Na Jockey Clubu ve statistikách nejsou započítané starty z pěti, šestiletého období, kdy jsem jezdil pro italského trenéra Favera. Nešlo o české koně, takže to tam není. Ale Petr Malík to před třemi lety spočítal, od té doby si to hlídám.“
Na překážkách už máte přes 900 vítězství, což je třeba ve srovnání s Josefem Váňou víc než třikrát víc. Platí vaše předsevzetí pokusit se o tisícovku i v téhle statistice?
„Tím, že tahle tisícovka je s rovinami, pro mě tahle meta samozřejmě platí. Cíl jsem si udělal. Je fakt, že nechci do žokejského důchodu. Překážkových tisíc vítězství bych chtěl dotáhnout.“
Poslední víkendy jste trávil v Meranu, včetně startu v prestižním Gran Premio, jak jste se naladil na Velkou pardubickou?
„Vyhrál jsem velký kros Premio delle Nazioni s Laldannem, to byl skvělý úspěch. S Billy Jangem jsem vyhrál hezký grupový dostih. V Gran Premiu jsme s Gangster De Coddes dělali, co jsme mohli. Vracel se po zranění, podal dobrý výkon, ale byl tam výborný Francouz, kterého bylo těžké porazit.“
Teď už čeká Velká, kterou pojedete pojedenadvacáté. Pořád jste před dostihem rozechvělý?
„Určitě. Velká pardubická pro mě vždycky byla to největší. Je to dostih, který má takovou tradici, že je absolutně výjimečný. Vyhrát ho znamená pro českého žokeje maximum, co jde.“
Proč jste do dostihu zvolil osmiletého Araucaria?
„Od roku 2019 spolupracuju se stájí Scuderia Aichner, letos ale koně do Velké pardubické nemáme. Santa Klara se nám zranila během tréninku, nepoběží a další nemáme. Nově jsem se dohodl se stájí Nýznerov. Doufám, že budeme spolupracovat i dál. Všem nám to spolu sedí a svědčí. Táhneme za jeden provaz. Letos jsme několik dostihů vyhráli a funguje to. Jsem rád.“
S Araucariem však k favoritům nepatříte. Jak byste vaše šance popsal?
„Vidím ho jako takového černého koně v poli, který určitě může dosáhnout na umístění do pátého místa. Co bude navíc, kdybych předjel nějakého koně a byl líp jak pátý, to bych byl absolutně spokojený. Trio Chelmsford, Sexy Lord a Ir Stumptown, to jsou kvalitnější koně, než mám já. Kdybych porazil někoho z nich, byl bych překvapený. Počítám, že abych byl za nimi, to je max, co můžu udělat.“
Dají se ve Velké i lepší koně porazit díky zkušenostem a schopnostem žokeje?
„Ve Velké pardubické se to dá… Je to hodně i o jezdci. Je to dlouhý dostih, dá se hodně vymyslet a udělat takticky. Určitě se budu snažit koně provést co nejlíp dostihem, abych mu ušetřil síly na závěr. Ale na dvou favoritech jedou dva výborní čeští žokejové Jarda Myška a Honza Kratochvíl, taky kurz v Pardubicích ovládají dobře.“
Vítězství žokeje Bartoše
- Rovina: 92
- Překážky: 909
- Celkem: 1001
Vítězství českých žokejů
- Filip Minařík: 1769
- Václav Janáček: 1605
- Josef Bartoš: 1001
- Jiří Palík: 945
TOP 5 překážkových jezdců - počet vítězství
- Tony McCoy: 4389
- Richard Johnson: 3818
- Ruby Walsh: 2756
- Barry Geraghty: 1920
- Richard Dunwoody: 1874