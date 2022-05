Čáslavská žije v srdcích. Mše dojala, k vidění je i její samurajský meč

Sportovní i morální vzor. Dáma, která si vždycky stála za svým. Nikdy neodvolala Dva tisíce slov, byla oblíbenkyní národa. Srdce lidí si získala i tichým protestem při Hrách v Mexiku v roce 1968, kdy odklonila hlavu od sovětské vlajky. Když cvičila, byl to výjimečný zážitek, dosáhla světového věhlasu. Český i československý sport neměl větší osobnost. I proto nedožité osmdesáté narozeniny Věry Čáslavské poutaly velkou pozornost.

Přesně 3. května celebroval biskup Václav Malý mši svatou v Týnském chrámu na Staroměstském náměstí. Zazpívala i Aneta Langerová v doprovodu Petra Čecha, ředitele Pražské konzervatoře. „Ten hrál na varhany nádherně. Navíc to bylo tak akusticky úžasné místo, že z toho běhal mráz po zádech,“ popisuje Radka Čáslavská, dcera sportovní legendy.

Celkově to byl silný a emotivní večer, který důstojně připomněl nedožité osmdesátiny sedminásobné olympijské šampionky. Čáslavská zemřela v srpnu 2016 ve věku 74 let. Podlehla rakovině. „Pan Václav Malý to odsloužil tak krásně, že si mnoho lidí poplakalo,“ přiznala její dcera, která ocenila i to, že do chrámu dorazilo celé gymnastické družstvo, s nímž maminka závodila.

„Ty dámy jsou v úžasné kondici. Jenom se potvrdilo, že díky sportu jsou všechny tak čiperné i v malinko pokročilejším věku. Mnohé dnešní náctileté slečny by jim mohly jen závidět. Velice si vážím toho, že přijely i z dálky,“ dodává Radka Čáslavská.

Na nejlepší sportovkyni světa z roku 1968 zavzpomínala i základní škola z pražských Petřin, nesoucí její jméno. Především v rámci sportovní soutěže, kterou připravil tým tělocvikářů vedený dlouholetým zapáleným učitelem tělesné výchovy Lukášem Drbohlavem. Sportovní zápolení (v disciplínách, kterým se věnovala sama Čáslavská) se konalo v prostorách Fakulty tělesné výchovy a sportu v Praze 6. Symbolicky.

Zvláštní poděkování tělocvikářům

Byla to totiž Věra Čáslavská, kdo se výrazně zasadil o to, aby prostory patřící dříve komunistům po roce 1989 připadly sportovní fakultě. Využila k tomu známostí z doby, kdy pracovala na Hradě jako poradkyně prezidenta Václava Havla.

Vytočila „horkou linku“, tedy přímé spojení na Ministerstvo vnitra, a dala věci do pohybu. Vyjednala, aby budova, dříve přezdívaná jako Rudá Sorbonna, začala sloužit fakultě sportu (FTVS). Také to svědčí o tom, jak moc jí na sportu záleželo. Její sportovní odkaz neustále připomínají právě i ZŠ a MŠ Věry Čáslavské.

„Skvělým tělocvikářům v čele s panem Drbohlavem patří velký dík. Výchově dětí věnují i svůj volný čas nad rámec toho pracovního,“ reaguje dcera nejslavnější postavy českého sportu. Promluvila rovněž v rámci zahradní slavnosti, kterou ZŠ a MŠ Věry Čáslavské pořádala minulý týden. Škola vedle sportovní části připomíná odkaz legendární gymnastky i výtvarnou soutěží Kytice pro Věru.

Čáslavská totiž byla umělecky založená, měla ráda hudbu, ale uměla i výborně malovat. Vytvářela olejové malby, třeba krajin, i když na veřejnost s nimi nechodila. I proto akce Kytice pro Věru.

„Jsme moc rádi, že se do ní zapojilo hodně dětí. Celkově v naší škole dbáme o to, aby se Věra Čáslavská hodně připomínala. Učitelé o ní neustále mluví. Ona přesahovala sport, byla to velká bojovnice, vyznávala fair play. Což jsou hodnoty, které je třeba neustále mít na paměti,“ říká Helena Patáková, ředitelka školy.

Také ji osobně odkaz Věry Čáslavské ovlivnil. Než převzala řízení školy, sport jí až tolik neříkal. „Nebyla jsem žádný fanatický sportovec. Ale musím říct, že tady to na mě obrovsky dýchlo. A máme ve škole ještě větší plány, jak paní Věru připomínat,“ doplňuje ředitelka Patáková. Děti její školy dlouhodobě dosahují vynikajících výsledků, což je důkaz, že tělocvikáři odvádějí výbornou práci. Všestrannost je důležitá. To byla i výsada slavné Věry. Jako malá začínala ve čtyřech letech v baletním kroužku, s baletem „Šašíček“ vyprodávala celou Lucernu.

Věnovala se krasobruslení, hrávala i hokej. K čemu se postavila, to jí šlo. „Právě sportovní základy jsou důležité. Jsem ráda, že základní škola nesoucí jméno maminky využívala také projekt Rovná páteř, který zaštiťuje Nadační fond Věry Čáslavské. Děti cvičí pod dohledem fyzioterapeutů, naučí se správně držet tělo,“ říká dcera Radka, která měla v posledních dnech i týdnech nabitý program.

Vzácný meč v Liberci

Jako šéfka Nadačního fondu se spolupodílela na spoustě vzpomínkových akcí, nechyběla na řadě vernisáží, které jsou věnované právě její mamince. Jedna z nich je i v nové budově Národního muzea v Praze. Vedle unikátních fotografií nebo úryvků ze svazků STB vedených o Čáslavské, která komunisty z hloubi duše nesnášela, si zájemci mohou prohlédnout její svatební šaty nebo televizní záznam nejslavnějších vystoupení.

„Výstava je nápaditá, moc se povedla. Musím se tam jít podívat ještě jednou, abych si to v klidu prohlédla,“ říká dcera Čáslavské. Zájemci ji mohou navštívit do třicátého září. Další výstava probíhá v Liberci. Na ní je k vidění řada exponátů poprvé, včetně pravého samurajského meče z 16. století. Symbol čestnosti a houževnosti dostala Čáslavská od jedné japonské rodiny za svoje sportovní i životní postoje při olympiádě v roce 1964 v Tokiu. Jako jediná žena na světě.

Nejúspěšnější olympionici (podle počtu medailí) Zlato Stříbro Bronz Celkem Věra Čáslavská 7x 4x 0x 11 Martina Sáblíková 3x 2x 2x 7 Emil Zátopek 4x 1x 0x 5

Japonské fanoušky si získala především tím, že po pádu na bradlech nic nezabalila, ale úchvatnou sestavu plnou těžkých prvků před ohromenými diváky bez chyby dokončila a skončila pátá. To byla celá ona. Nezlomná bojovnice. Odkaz si připomínali i v New Yorku, kde v Českém centru promítali životopisný film Věra 68 od Olgy Sommerové.

Zapojí se také Česká mincovna. Ta letos vydá zlaté a stříbrné mince. „Viděla jsem návrhy, na kterých jsem spolupracovala, a máme se opravdu na co těšit,“ hlásí Radka Čáslavská. Ta je celkově ráda, jak si lidé její maminku připomněli. „Vzpomínky na její nedožité narozeniny se velmi povedly,“ říká Radka, která se v mládí rovněž věnovala gymnastice.

Mamince byla oporou i v posledních týdnech, kdy bojovala se zákeřnou nemocí. „Myslela jsem si, že všechno zvládne, že je snad nesmrtelná. Je mi moc líto, že odešla,“ tvrdí dcera, která v nedávném rozhovoru pro Sport Magazín svoji slavnou maminku popisovala jako holku do nepohody. Spolu podnikaly dobrodružné výpravy, spaly pod širákem, chodily na koncerty… Srdce nejslavnější postavy v historii československého sportu dotlouklo před šesti lety. Ale jako symbol nezdolné sportovkyně, která se nenechala ničím a nikým zlomit, bude žít dál.