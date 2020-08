Seemanová a jídlo: Smažák před závody už ne, ale to sladké...

Česká plavkyně Barbora Seemanová nikdy nepatřila mezi sportovkyně, které by se trápily striktním jídelníčkem. „Nejsem člověk, který by držel diety. Jím všechno, všeho hodně, navíc to i přeplácávám," dala nahlédnout do svých stravovacích zvyklostí ve velkém rozhovoru pro Sport Magazín. Více ZDE>>>

Potom, co si však po jednom z tréninků natrhla mezižeberní sval, rozhodla se pro úpravu jídelníčku, která by ještě více podpořila zotavovací proces.

„Byla jsem na nejrůznějších krevních testech i u výživového poradce. Zjistilo se, že mám nízkou hladinu vitaminu E. Takže jsme ho hned doplnili. Jinak mám hodně málo tuku na to, že jsem tak vysoká a vrcholově sportuju. Na stravě musím ještě víc zapracovat,“ říká česká plavkyně.

Paradoxně právě nabírat tukovou hmotu je pro Barboru Seemanovou nelehký úkol. Kvůli obrovskému výdeji energie na trénincích a závodech, si musí striktně hlídat váhu, která by u ní neměla i ze zdravotních důvodů příliš klesat.

„U mě je to hodně komplikované, protože se mi váha moc nezvedá ani v době, kdy přestanu trénovat. U mě to není ani tak o přibírání jako o tom, aby se mi váha ustálila a nešla dolů. Ale s odborníky to ještě budu řešit.“

Kromě hlídání váhy, která by neměla u české plavkyně příliš klesat, je jejím dalším výživovým předsevzetím také častější zařazování ryb. „Moc je nejím. Nějak mě nechytily. Když mi je někdo udělá, sním je, když už musím. Ale pokud si můžu vybrat, tak ne. V restauraci bych si je nedala. Takže tohle bych měla změnit, protože ryby by v jídelníčku chybět neměly.“

Občasných neřestí se ale Barbora Seemanová i přes některé úpravy jídelníčku vzdát nehodlá. I díky nim je dle svých slov v psychické pohodě, která je pro výkon vrcholového sportovce nezbytná.

„Neříkám, že před závody budu jíst smažák, což jsem dělala v mládí, ale kdybych si měla odpírat sladké, nebudu v psychické pohodě. To je pro mě hodně důležitý. Nechci sport brát tak, že si kvůli němu musím neustále něco hlídat. Každý by si někdy měl dát bonbon, popcorn v kině, brambůrky. Rodiče mi říkali všeho s mírou. Takže se snažím nic nepřehánět, jíst vyváženě.“

Právě smažený sýr patřil u české reprezentantky k oblíbeným pozávodním odměnám. Dnes už se ale snaží být i v toto střídmější a i když tradiční odměna po závodě nikdy nechybí, většinou už se fastfoodům vyhýbá.

„To jsme chodívali i s Péťou (trenérka) po závodech. Po nich si vždy dopřeju něco dobrého. To není tak, že bych šla jenom na salát nebo na něco vyloženě lehkého. Člověk potřebuje doplnit energii. Když mi bylo třináct čtrnáct, ráda jsem za odměnu jezdívala do mekáče. Ale teď už ne, toho jsem odbourala. Asi jsem se ho konečně přejedla.“