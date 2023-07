Phelps přišel o nejstarší rekord. Vzal ho „podvodník“ Marchand. Jak uspěl?

U bazénu ve Fukuoce to vypadalo jako po boxerském zápase. Michael Phelps, v růžovém saku a s copánkem jako od kadeřníka Jiřího Procházky, nejdřív Léonu Marchandovi osobně pověsil na krk zlatou medaili. A potom mu zvedl ruku nad hlavu, jak to dělávají ringoví rozhodčí.

„Čas na něj velmi zapůsobil. Řekl mi, že můžu plavat ještě rychleji,“ líčil Marchand.

Jednadvacetiletý Francouz výkonem 4:02,50 zdrtil Phelpsův poslední rekord z OH 2008 v Pekingu o masivních 1,34 sekundy. Phelps ve své éře historický čas v závodě na 400 metrů polohový závod posunul celkem osmkrát, nejlepší výkon držel dohromady 20 let a 342 dní. Poprvé v disciplíně zaplaval rekordní čas tři měsíce poté, co se Marchand narodil.

Jak je možné, že legendárního plavce v historickém souboji tak výrazně udolal? Podle výzkumníka Ricarda Petersona Silveiry, který se zabývá analýzou lidské výkonnosti, za to do značné míry mohl Marchandův výkon pod vodou.

Jde o to, že špičkoví plavci můžou z každé padesátky trávit podle pravidel až patnáct metrů pod vodou poté, co se odrazí od stěny. Pokud vše udělají správně technicky a dobře využijí energii po odrazu, můžou při každé obrátce získávat důležité desetinky. Silveira zjistil, že Marchandovy časy na prvních patnácti metrech každé padesátky byly v souhrnu o 2,04 sekundy rychlejší, než při jeho loňském vítězství na MS v Budapešti, kdy ještě na Phelpse celkem ztratil 44 setin. Zároveň byl na těchto úsecích o 1,78 sekundy rychlejší než Phelps při starém světovém rekordu v roce 2008 na OH v Pekingu. Při plavání nad vodou se podle Silveiry Marchandův výkon příliš nelišil od loňského světového šampionátu.

Marchand ve srovnání s Phelpsem ztratil ve znaku i závěrečném kraulu. Byl lepší v motýlku, ale především v prsařském stylu, v němž bývalému rekordmanovi nadělil téměř tři sekundy.

Při jakémkoli srovnávání je nutné myslet na to, že Phelps na olympijských hrách v Pekingu závodil v polyuretanových plavkách LZR Racer od Speeda. Aktuálně je nejstarším plaveckým rekordem výkon Němce Paula Bidermanna na 400 metrů kraul (3:40,07), kterého dosáhl ve splývavém úboru se vzduchovými kapsami Powerskin X-Glide od firmy Arena z takzvaných Umělohmotných her na MS 2009 v Římě.

Doba však pokročila a současná generace už se umí poprat i s dávným dědictvím rychlého plastu. Maďar Kristóf Milák na Phelpsově nejoblíbenější disciplíně 200 metrů motýlek drží pět nejrychlejších časů dějin. Rumun David Popovici vloni na mistrovství Evropy v Římě srazil čas Césara Ciela na 100 metrů kraul ve stejném bazénu, v kterém probíhalo MS 2009.

Phelps je na šampionátu ve Fukuoce jako komentátor americké stanice NBC a pád svého rekordu přečkal s velkou grácií. Rozesmátý Marchandovi gratuloval a povzbuzoval ho do další práce.

„Bylo docela cool vidět, jak komentuje závod. Řekl mi spoustu věcí, které bych mohl zlepšit,“ líčil Marchand, z něhož bude příští rok jedna z tváří olympijských her v Paříži. „Myslím, že s tlakem se peru docela dobře. Není to dokonalé, můžu se stále zlepšit. Mám na to ještě rok.“