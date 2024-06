Sedm kulí ze Sarajeva: Seemanová, medaile, limity i euforie z doublu

Něco takového se českému plavání stává maximálně jednou za deset let. Tohle ale není z Cimrmana. Reprezentace se z evropského šampionátu v Bělehradu vrátila s unikátními sedmi medailemi a Barbora Seemanová se čtyřmi plackami připomněla tažení Simony Kubové z ME v krátkém bazénu v Herningu z roku 2013.

„Smekám před tímto týmem, byl to neuvěřitelný týden. Bylo to dojemné a úspěšné,“ uvedla trenérka Petra Škábová.

Na šampionátu v Bělehradě Češi zaujali sedmi medailemi, třemi evropskými tituly, dvěma olympijskými limity na poslední chvíli. A pak taky něčím zcela nevídaným: na kraulové stovce zabraly Češky první i druhé místo. Barbora Janíčková doplavala stříbrná za zlatou Seemanovu, která o svém nejlepším zážitku úspěšného týdne dlouho nepřemýšlela.

„To se asi nikdy v českém plavání nepodařilo. Absolvovat s ní ten závod, celkově postupovat přes rozplavby, semifinále, to byl zážitek. A zpívat hymnu a vědět, že je vedle mě, je takové příjemné. Člověk se cítí líp, když tam máte někoho ze stejné země a můžete to s ním sdílet,“ usmívala se Seeamanová. „Přiznám se, že jsem dohmátla a ani jsem se nekoukala, jaký mám čas, kde jsem skončila. První, co jsem zkoumala, jak je na tom Barča. A když jsem zjistila, že je druhá za mnou a jsme na prvních dvou stupních, tak to byla hrozná euforie. To člověk v českém plavání nezažije.“

Sama si potvrdila, že je na dobré cestě směrem k Paříži, kde bude na kraulové dvoustovce patřit mezi širší skupinu favoritek. Pro Janíčkovou jde o průlom po letech, kdy její talent brzdily zdravotní potíže.

„Každý rok měla něco, co ji srazilo do kolen,“ říká reprezentační trenér Vlastimír Perna. „Teď byla konečně po delší době úplně zdravá. Je strašná poctivka, až pedantka. Příprava byla kontinuální, to je hlavní důvod, proč se jí podařilo se zlepšit.“

„Jsem ráda, že se mi to po nějaké době povedlo prolomit, ještě takhle výrazně,“ pochvalovala si Janíčková.

Taky prsařka Kristýna Horská zažila v Bělehradě dosavadní vrchol kariéry. Ve finále dvoustovky zaplavala národní rekord 2:23,60, splnila olympijský limit a osladila si život po dvou krušných letech, během nichž musela na operaci srdce a na krátko přestala vidět na jedno oko. V bazénu se ale neradovala naplno, protože neměla výhled na tabuli s časy.

„Já jsem tam opravdu neviděla. Dozvěděla jsem se to asi tři minuty po doplavání. Dokud jsem nezjistila, že to je olympijský limit, tak jsem se neradovala. Když jsem ten čas viděla, nevěřila jsem vlastním očím,“ líčila Horská.

Velký příběh prožil i Daniel Gracík. Na šampionát odjížděl s časem na motýlkářské stovce dvě setiny vzdáleným olympijskému limitu. V semifinále se mu přiblížil o další setinu. A teprve ve finále ho zlomil. A na šampionátu ještě přidal bronz na padesátce, první mužskou medaili pro české plavání v novém tisíciletí.

„Největší zážitek bylo, že jsem mohl startovat s někým, jako je Šeflík. On si to možná neuvědomuje, ale pro mě je velký vzor,“ složil hold reprezentační legendě Janu Šeflovi.

Ten se jen usmál: „Já to nějak neprožívám. Já mu přeju velký úspěch, má to všechno před sebou. Všechny čtyři budu sledovat na olympiádě.“

V Paříži si kromě Seemanové, Horské a Gracíka zaplave i znakař Miroslav Knedla.

ČEŠTÍ PLAVCI NA OH