Setiny za medailí. Knedla i Horská byli na ME čtvrtí: Co se dá dělat...
Další medaile z mistrovství Evropy v krátkém bazénu českým plavcům v Lublinu těsně unikla. Kristýna Horská v závodě na 200 metrů prsa a Miroslav Knedla na znakařské stovce skončili čtvrtí. Do finále stovky kraulem postoupila Barbora Janíčková.
Velký večer českého plavání skončil na ME v Lublinu těsně pod vrcholem. Dvě kampaně es výpravy skončily na čtvrtém místě. Kristýně Horské scházelo v závodě na 200 metrů prsa výkonem 2:19,44 minuty na stupně vítězů 14 setin. Ty ji dělily od zopakování bronzu z ME 2023 v Otopeni.
„Plavalo se mi dobře, vím, že mi tam bohužel nevyšla jedna obrátka, kde jsem se fakt skoro zastavila. Takže tam si myslím, že jsem ztratila těch cenných pár setin, které mě stály tu třetí příčku,“ hodnotila Horská. „Ale jinak si myslím, že ten závod byl povedený, ale bohužel je to smolné čtvrté místo. Samozřejmě je to skvělý výsledek, ale přece jenom čtvrté místo je nejvíc bolestivé, takže mám smíšené pocity.“
Znakař Miroslav Knedla ve finále závodu na sto metrů zaplaval čas 49,93 sekundy, kterým o třináct setin zaostal za svým národním rekordem ze čtvrtečního semifinále. K bronzové medaili mu scházelo pětadvacet setin. Jan Čejka skončil výkonem 50,34 osmý.
„Finále bylo náročné, hodně to bolelo, ale hezké čtvrté místo a tím můj nejlepší výsledek. Takže sice nejsem úplně spokojený, ale závod to byl docela fajn. Bohužel to na medaili nevyšlo, ale co se dá dělat,“ líčil Knedla.
V sobotním finálovém programu nebude chybět Barbora Janíčková, která v závodě na sto metrů kraul postoupila šestým nejlepším časem semifinále 52,14. Oproti ranní rozplavbě se zlepšila téměř o sekundu. V Lublinu si zaplave už druhé finále, ve čtvrtek byla šestá v polohovém závodě na 100 metrů.
„Po té včerejší stovce polohovce jsem nemohla strašně dlouho usnout, pořád mi to běhalo v hlavě a do toho mi začala všechno v noci zničehonic bolet, takže to bylo také ne úplně ideální. Ale to se prostě stává a myslím, že jsme na tom tady všichni stejně,“ uvedla Janíčková.
Na polohové dvoustovce postoupili dva čeští plavci do semifinále. Jakub Bursa časem 1:54,79 minuty o 64 sekund zlepšil český rekord a spolu s ním i Jan Čejka, bronzový medailista na 200 metrů znak. Do finále ale ani jeden z nich neprošel. Bursa skončil časem 1:55,01 devátý, Čejka byl čtrnáctý (1:56,23).
Mistrovství Evropy v plavání v krátkém bazénu v Lublinu (Polsko):
Finále:
Muži:
100 m znak: 1. Ceccon (It.) 49,29, 2. Tomac (Fr.) 49,46, 3. Morgan (Brit.) 49,68, 4. Knedla 49,93, ...8. Čejka (oba ČR) 50,34.
200 m prsa: 1. Coll Marti (Šp.) 2:00,86, 2. Corbeau (Niz.) 2:01,27, 3. Mladenovic (Rak.) 2:02,48.
100 m mot.: 1. Grousset (Fr.) 48,10, 2. Ponti (Švýc.) 48,11, 3. Busa (It.) 49,21.
Ženy:
800 m v. zp.: 1: Goseová (Něm.) 8:01,90, 2. Quadarellaová (It.) 8:03,00, 3. Wernerová (Něm.) 8:14,41.
100 m znak: 1. Coxová (Brit.) 56,51, 2. De Waardová (Niz.) 56,62, 3. Holtová (Něm.) 56,72.
200 m prsa: 1. Elendtová (Něm.) 2:18,16, 2. Evansová (Brit.) 2:18,90, 3. Teterovkovová (Lit.) 2:19,30, 4. Horská (ČR) 2:19,44.
100 m mot.: 1. Damborgová (Dán.) 55,52, 2. Gieleová (Nz.) 55,55, 3. L. Hanssonová (Švéd.) 55,69.
Semifinále s českou účastí:
Muži:
200 m pol. záv.: 1. González de Oliveira (Šp.) 1:52,68, ...9. Bursa (ČR) 1:55,01, 14. Čejka 1:56,23.
Ženy:
100 m v. zp.: 1. Curtisová (It.) 51,29, ...6. Janíčková (ČR) 52,14.
Rozplavby s českou účastí:
Muži:
100 m v. zp.: 1. Okarová (Brit.) 51,90, ...29. Nabojčenko (ČR) 53,98.
200 m pol. záv: 1. Scott (Brit.) 1:53,74, ...28. Judickij (ČR) 1:59,22.
Ženy:
100 m v. zp.: 1. Lukminas (Lit.) 45,87, ...40. Foltýn (ČR) 47,71.