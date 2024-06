Perušič se Schweinerem začali vítězně. Smolně spolknutý písek je „nezadřel“

Největší zádrhel vydařeného rozjezdu elitního turnaje? Hromada letícího písku, kterou David Schweiner smolně „zhltnul“ v průběhu druhého setu. Vykašlával ho ještě po zápase.

„Omlouvám se, ale Perun mi během druhého setu hodil písek do krku, takže nemůžu mluvit a trošku ho tam ještě cítím,“ popisoval David Schweiner s úsměvem. „Snad z toho nebude zadřený motor...“

Jak se kuriózní situace přihodila? „Já to připíšu vlastní obětavosti,“ glosoval Ondřej Perušič. Jeho parťák ho okamžitě doplnil: „Rozhodně. Já bych to nazval něco mezi šikovností a nešikovností. Protože já jsem po nahrávce šel do mírného dřepu a jak se Perun vehementně rozebíhal, tak mi písek nohou hodil do otevřené pusy a prolítl opravdu hluboko.“ Na to měl pochopitelně odpověď i Perušič: „Pojďme se nepozastavovat nad tím, že David vykrývá můj útok s otevřenou pusou.“

„S údivem! S údivem,“ dodal Schweiner. Faktem je, že Češi rozjeli turnaj výborně, předvedli řadu krásných výměn. „Spokojenost je jak na naší straně, tak na straně trenérů,“ líčil Schweiner. „Jsme hodně spokojení za takový vstup a zároveň je hodně důležitý bodový rozdíl, který se nám povedl, protože je to jeden z klíčů pro postup ze skupiny.“

Češi si brzy vypracovali náskok, Nizozemci sice snížili na 13:14, ale úvodní set už nezachránili. Druhá sada měla obdobný průběh, za stavu 12:11 uhráli Češi i díky esu a dvěma blokům šest bodů v řadě a k radosti slušně zaplněných tribun rozhodli o hladké výhře. Van de Veldemu s Immersem tak oplatili prohru z úvodu sezony v Dauhá.

Na kurtu se dnes představí i zbývající české dvojice - Barbora Hermannová s Marií-Sárou Štochlovou se utkají s Kanaďankami Melissou Humanaovou-Paredesovou a Brandie Wilkersonovou, Jakub Šépka s Jiřím Sedlákem narazí na Nizozemce Stefana Boermanse a Yoricka de Groota.

Výsledky turnaje Pro Tour kategorie Elite v plážovém volejbalu v Ostravě:

Muži:

Skupina A:

Perušič, Schweiner (1-ČR) - Van de Velde, Immers (9-Niz.) 2:0 (17, 14),

18:00 Perušič, Schweiner - Cottafava, Nicolai (8-It.).

Skupina D:

14:00 Šépka, Sedlák (12-ČR) - Boermans, De Groot (4-Niz.).

Ženy:



Skupina D:

15:00 Hermannová, Štochlová (12-ČR) - Humanaová-Paredesová, Wilkersonová (4-Kan.).