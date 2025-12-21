Kouč volejbalistů Novák vyhlíží nové výzvy: Pojďme zanechat stopu, jsme pryč z šedé zóny
Jako jeden z mála českých sportovců měl tu čest nést olympijský oheň. A nebylo to náhodou. V Paříži byl skutečně respektovanou osobností: odehrál tam devět sezon a vyhrál Champions League, což byla v roce 2001 velká senzace. Měl jsem příležitost mít ho jako hráče v národním týmu, když jsem byl trenérem, na ME jsme vybojovali 4. místo. Letos získal jako trenér skvělé 4. místo na mistrovství světa. Jiří Novák, zvaný Paťas, se svým týmem udělal z volejbalu, byť krátce, celospolečenské téma. Není proto divu, že se svými svěřenci v anketě Sportovec roku zvítězil v kategorii kolektivů. Darujte roční iSport Premium za zvýhodněnou vánoční cenu >>>
Kdo ti po šampionátu napsal gratulaci, kterou si budeš pamatovat?
„Všechny byly podobné – nejen k výsledkům, ale i k předvedené hře. Všichni přáli, abychom měli úspěšný další krok, zápas. Psali jsme si s Milanem Fortuníkem odlehčené zprávy, že si dá rád kafíčko a dopoledne se podívá na hezký sport, a vždy k tomu přidal hezkou hlášku. Jinak to byly hlavně volejbalové zprávy.“
Bavíme se často o tom, jakou roli má trenér během šampionátu. Řekni nám nejzásadnější rozhodnutí, která jsi během turnaje musel udělat?
„Ještě bych otázku rozvedl. Než šampionát začne, je příprava, která mu předchází. Tam hraje trenér největší roli z pohledu herní přípravy týmu. Velikost role byla v tom, že jsem klukům každodenně musel říkat, že mají určitý level, že se nemusí bát a že to není nesplnitelná mise. První zápas to potvrdil a začali tomu věřit. To bylo největší gró. Nejtěžší sportovní rozhodnutí bylo vybrat správného univerzála. Máme dva kvalitní, každý je trochu jiný, a já jsem zvolil v závislosti na hře soupeře jedno jméno. Patrik Indra nám šampionát odehrál skvěle.“
To je dobrý znak trenéra. Dobrý šéf dělá věci na začátku, nastaví je a nechá to běžet. Ve sportovním trénování je to stejné?
„Dá se to tak říct. Celé léto se pracuje na systému, člověk poznává svoje hráče. Dnes už trenér musí být z velké části psycholog. Tam se vše formuje a na MS nebyl důvod do něčeho sahat – tým jel. Byli to koně s klapkami na očích, soustředili se jen na to, co je čeká. Nemusel jsem do toho nijak zásadně vstupovat.“
Takže v takové situaci se rozjede euforie a velká jízda?
„Upřímně, chemie se najednou spojí. Každý hráč má jiný charakter, ale všichni táhli za jeden provaz. Snažil jsem se, aby nepřemýšleli dál, než musí, aby se soustředili na chvíli, která je čeká. To bylo nejdůležitější. Dnes je den D. To do války: buď jsi vítěz, nebo poražený. Myslím, že jsme se poučili, protože jsme měli za sebou velké úspěchy, k tomu sociální sítě, a ono to vždy zanechalo v hlavách moc euforie a méně soustředěnosti. Tady jsme se poučili a dokázali euforii ohraničit, větší část jsme věnovali soustředění a přípravě.“
Musí být obrovská radost v takovém týmu být, zažít to. Když surfujete vlnu, je to věc, kterou si budete pamatovat do konce života?