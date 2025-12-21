V Liberci děkovali za záchranu života, Jágr počmáral hokejku a po druhé třetině odstoupil
Fanoušek extraligového Kladna si po nedělním výkonu v Liberci zapsal do notýsku dalších pár otazníků. Předvedená produkce Rytířů neměla potřebné parametry, nezáživní hosté si zpod Ještědu odvezli jasnou porážku 1:4. Navíc se řeší, proč nedohrál Jaromír Jágr. Třiapadesátiletý mazák odseděl na střídačce druhou půlku prostřední třetiny, z kabiny už na led nevyšel. Oficiální stopky mu vyměřily účast 7:38 minuty, v zápise má minusový bod za účast na ledě při druhém libereckém gólu. Kladno padlo počtvrté v řadě.
Před zápasem klubový boss Petr Syrovátko ocenil čtveřici trenérů liberecké juniorky, která se zasadila o to, že zkraje září na stadionu nevyhasl život 19letého útočníka Patrika Křížka. Tomu se během září při tréninku dovedností zastavilo srdce a nebýt včasného zásahu koučů, nejspíš by došlo k velké tragédii.
Mladý talentovaný centr popisoval, že mu při tréninku nebylo dobře, načež po chvíli upadl do bezvědomí, přestal dýchat. Duchapřítomní trenéři okamžitě zahájili resuscitaci, na kterou jsou klubem vyškolení. Trenérskému kvartetu Derner, Pabiška, Fiala a Balatka aplaudovala vyprodané aréna i hráči na ledě, včetně Jaromíra Jágra.
Patriku Křížkovi poté po detailních vyšetřeních diagnostikovali vzácnou srdeční vadu, do srdce mu voperovali defibrilátor, jenž by měl zabránit případným dalším náhlým kolapsům. Na doporučení specialistů s hokejem skončil a vrátil se na rodnou Vysočinu, odkud byl na nedělní děkovačku pozván, ovšem ze zdravotních důvodů se pod Ještěd nemohl vydat.
Bílí Tygři jako by chtěli mladému Křížkovi poslat co nejvíc sil do Jihlavy a od prvních minut byli na ledě jediným týmem s nefalšovaným a kompletním seznamem hokejových zbraní. Nutných k tomu, abyste měli šanci sáhnout si na body. Rytíři působili dojmem, že si přijeli zahrát směrem dopředu, zatímco v obraně vyráběli zmetky. V první části doslova na počkání.
Před brankou jako v obýváku
Střelci všech libereckých gólů dostali pozoruhodnou porci prostoru i času na zakončení. Nejprve Radan Lenc pláchl do brejku a zcela sám precizně zakončil. Druhý zásah přidal Adam Musil, jenž suše vyplaval do slotu a rovněž zamířil přesně. A do třetice z podobné situace trefil Filip Jansa. Hosté byli velmi pomalí a laxní v rozhodování, koho v dané situaci bránit. Do předbrankového území se domácí dostávali jako do svého obýváku. Ani se nezouvali.
Byl to paradoxně gólman Adam Brízgala, jenž jako jediný kladenský hráč předváděl odpovídající výkon, avšak odnesl marnou práci spoluhráčů a do druhého dějství už nenastoupil. Jeho pozici zaujal Oscar Dansk a bez poskvrny vydržel necelých dvanáct minut. To si Adam Najman jednoduše a nikým neatakovaný vyjel zpoza branky a mezi betony švédského brankáře navýšil na 4:0.
Téměř sedm tisícovek diváků bylo zvědavých i na to, jak si po pátečním návratu do soutěže povede Jaromír Jágr. Legendární útočník se ocitl ve třetím útoku s novým parťákem Tristenem Robinsem, do vážnější gólové situace se však nedostal, dvě minuty pobyl na trestné lavici. Zhruba od půlky utkání už nepřeskakoval mantinel, zůstával na střídačce, působil lehce rezignovaně. Zbývala půlminuta do konce prostřední dvacetiminutovky, když mu kustod týmu přinesl z kabiny dvě fixy, jednu si Jágr vybral a něco s ní napsal na hokejku, po siréně zaplul do kabiny a už se z ní nevrátil zpět. Ikonická osmašedesátka nastoupila v sezoně do šestého utkání, v produktivitě mu zůstává jedna asistence. Co bude dál?
Kladno nakonec alespoň jednou skórovalo, domácí hráči nedopřáli kumpánovi Petru Kváčovi čisté konto, což by je mělo mrzet.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|31
|16
|2
|4
|9
|98:73
|56
|2
Mountfield
|33
|15
|5
|1
|12
|89:77
|56
|3
Třinec
|32
|15
|4
|1
|12
|97:81
|54
|4
Sparta
|34
|15
|4
|1
|14
|101:86
|54
|5
Liberec
|32
|16
|0
|5
|11
|84:76
|53
|6
K. Vary
|31
|16
|1
|2
|12
|79:79
|52
|7
Plzeň
|32
|13
|3
|5
|11
|80:64
|50
|8
Brno
|31
|15
|1
|3
|12
|85:82
|50
|9
Vítkovice
|34
|14
|3
|2
|15
|88:98
|50
|10
Olomouc
|32
|14
|2
|2
|14
|74:84
|48
|11
Č. Budějovice
|31
|12
|4
|2
|13
|89:88
|46
|12
Kladno
|32
|9
|3
|5
|15
|77:95
|38
|13
M. Boleslav
|32
|10
|3
|2
|17
|62:82
|38
|14
Litvínov
|31
|7
|2
|2
|20
|60:98
|27
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž