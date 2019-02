Konečně závodím! Vítková v zámoří pookřála, bude na MS ještě lepší? | iSport.cz

Když dostala před dvěma týdny před odletem do zámoří otázku, zda by pro ni nebylo lepší v protrápené sezoně zůstat v Česku a individuálně se připravovat na MS jako třeba Ondřej Moravec, odmítla to komentovat. Jenže v Canmore a Soldier Hollow Veronika Vítková nakonec procitla. „Je to příjemné překvapení,“ usmála se. Nastal v protrápené sezoně obrat?

Cítíte, že je na tom vaše tělo dosud nejlépe, co kdy v sezoně bylo?

„Tak hlavně jsem tentokrát dokázala závody odpracovat a s někým závodit. Konečně to nebylo tak, že by mě někdo předjel a hned mi ujel. Naopak, dokázala jsem se někoho chytit a to kolo s ním objet. Konečně jsem si připadala, že závodím a dovedu bojovat, ne že stojím na místě.“

Co tomu pomohlo? Čistá hlava, že člověk už nemá co ztratit?

„Vůbec nedokážu říct. A abych řekla pravdu, ty otázky s hlavou mě už trochu rozčilují, protože toto nebylo o hlavě. Kdyby to tak bylo, člověk nestřílí, jak střílí. Na střelnici se mi od začátku sezony daří, jenže tělo mě nechtělo pustit dál. Nepřisuzovala bych to tedy něčemu v hlavě. Těším se na každý závod, ač vím, že to bude strašně bolet. Bolí každý závod, ale tohle byly tak utrápené závody, že bolest se ještě násobila. A člověk ani nevěděl, proč to tak je.“

A teď se na to přišlo? Dělala jste něco, co pomohlo víc než dřív?

„Nevím, spíše jsem ale ráda, že se to zlomilo. Třeba teď nastal zlom a bude se to jen zlepšovat. S Egilem (trenérem Gjellandem) jsme nepropadali panice a věřili, že se to prostě zlomit musí.“

Byť ve vytrvalostním závodě v Canmore, kde jste dojela s takřka sedmiminutovou ztrátou, to tak nevypadalo?

„Takový závod jsem snad nikdy nejela. To se vůbec divím, že jsem to celé objela. Ač mi prý i někde na trati říkali, ať to zabalím, tak jsem asi jela v nějakém transu, že si nepamatuju, že bych tu informaci vůbec zaslechla.“

Nezvažovala jste jet po Canmore domů jako Laura Dahlmeierová?

„To bych raději nekomentovala.“

Na druhou stranu, v Soldier Hollow se to pak vše obrátilo. Deváté místo ve stíhacím závodě bylo vaším nejlepším umístěním v sezoně. Navíc 1690 metrů nad mořem, na což vy trpíte.

„Na druhou stranu, ono to tam ani nebylo tak cítit. Rozhodně jsem si nepřipadala jako v 1700 metrech, to Anterselva je podle mě mnohem náročnější. Ani tepově nic nenaznačovalo tomu, že by to mělo být takto vysoko. A co jsme se bavili s Egilem, výška byla pocitově spíše 1200 metrů, neodpovídalo to evropským výškám. Běželo se mi tam určitě lépe.“

Zrychlila jste ovšem i ve střelbě. Trenér Jiří Holubec říkal, že to byla reakce právě na vaše trápení v běhu, že jste chtěla ušetřit vteřinky alespoň tam. Je to tak?

„Určitě, vždyť tohle jsou laciné vteřiny, které ve svém fyzickém rozpoložení nikde nenajedu. I toto jsme řešili s Egilem, že jsme strašně ztráceli na celkovém range timu (celkový čas strávený na střelnici), takže jsem zkoušela rychlejší příjezdy, odjezdy… A popravdě, ani mi nepřišlo, že střílím nějak rychleji. Nicméně mi to sedělo, a ač mám rány vypracované, jsou též rychlé a padá to.“

Už vám tedy někdo řekl, že byste mohla být česká Dorothea Wiererová? Ta je přece známá rychlou střelbou…

(směje se) „Ne, to jsem ještě neslyšela. Ani pořádně nevím, jak to jde, ale v tréninku to také dělám a teď jsem to přepnula i do závodního režimu.“

Nakonec se zdá, že vše zlé může být v tomto případě k něčemu dobré, že?

„Asi ano. Já se sice vždycky snažím sestřelit všechny terče a odvést co nejlepší práci, ale to, že se to teď zrychlilo, je možná sebevědomím na střelnici. Více si zde věřím, vím, že rány jsou vypracované, a dovolím si je i spustit rychleji.“

Bylo vystoupení v Soldier Hollow určitým povzbuzením před MS, že forma jde nahoru?

„Ano, a doufám, že to nebyl jen nějaký záblesk. Po návratu se už budeme připravovat na mistrovství světa a věřím, že budu pokračovat v ještě lepších výkonech než v průběhu sezony.“

Jak bude vypadat poslední příprava?

„Necelý týden, do pondělí, bude probíhat doma. Pak letíme trénovat do Norska, odkud se pak další pondělí přesouváme rovnou do Östersundu. Přípravu v Norsku navrhl Egil.“

A níže položený Östersund coby dějiště MS vám sedí?

„Já to neřeším. Beru to tak, že prostě závodíme v Östersundu, nemám s tím problém. Docela to tam mám i ráda. Uvidíme, co se tam na nás chystá.“