Můj běh? Trápení. Od začátku jsem věděl, že to nebude ono, přiznal Krčmář | iSport.cz

Před závodem jste říkali, že šesté místo by bylo v současném rozpoložení i vzhledem k silné konkurenci úspěch. Berete ho tak i teď?

„Šesté místo vypadá dobře, ale s tím jak se to vyvíjelo, bych byl špatný závodník, kdybych řekl, že jsem spokojený.“

Jak tedy hodnotíte to, nechceme říci, běžecké trápení?

„No, trápení to bylo… to se určitě nemusíte bát takhle to nazvat. Těžko říct proč. Možná se potřebuji dostat do tempa, uvidíme. Ten pocit je takový, že se mi tady už snad hůř nepoběží, ale teď to prostě na té trati nebylo ono. Mrzí mě to, ale nedokážu říci příčinu, proč to tak bylo.“

Nemohl jste se zakyselit, jak jste se snažil ve druhém kole držet Loginova a Samuelssona?

„Tak já se už od začátku necítil dobře. Vyjel jsem a v prvním kopci jsem věděl, že to nebude ono, že tam je nějaká záklopka, která mě nepustí dál. Nebylo to proto, že jsem neměl síly, jen jsem nedokázal vyvinout rychlost jako oni. To, že jsem s nimi chvíli jel, byl důsledek, že jsem se tam zuby nehty držel na gumě.“

Na druhou stranu, jako tým jste stříleli nejlépe ze všech. Pouze tři dobíjení, s tím zase mohla být spokojenost, ne?

„Ano, to je příjemné. Většinou ve štafetách máme šanci jen přes dobrou střelbu, ta je základ. Ondra s Markétou předvedli hodně slušné výkony, a když se já trochu zlepším na trati, nemusím skládat zbraně.“

Když jste viděl Windische, jak se na poslední položce trápil, nenapadlo vás, že byste ho mohl ze čtvrté pozice ještě ohrozit?

„Ne, já to vůbec nesledoval. Soustředil jsem se čistě na sebe, abych tu položku zvládl a až po ní jsem vždycky koukal kolem sebe, kdo kde je, s kým bych mohl jet. Takže jsem ani nezaregistroval, jak střílel.“

Takže konečné hodnocení bude jaké?

„Myslím si, že na tom závodě je spousta pozitiv, Verča běžela pěkně, Ondra s Makulou super závod a ode mě to taky na střelnici nebylo špatné. Jen na trati ne. Je tam spoustu pozitiv a je to i dobrý základ do začátku šampionátu. Spíš mě vnitřně mrzí, že když jsme se prali o tu čtyřku, zrovna mi to nesedlo.“

