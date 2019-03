Těch jedniček je moc. Bez nul se s tímhle během neposunu, ví Krčmář | iSport.cz

Jak byste tedy ten závod hodnotil?

„Nebylo to určitě ideální. Začnu začátkem závodu, kde jsme měli trošičku smůly, začalo hustě sněžit a oproti druhému a třetímu kolu se to kolo zpomalilo. Sníh tu trať zapadal. Oproti závodníkům, kterým nepadalo, tam člověk dvanáct, třináct vteřin mohl nechat, ale ve finále s tím, že jsem střílel 1+1, tak to nemělo žádný vliv. Kdybych šel 0+0, tak mě to štve víc, ale ten hlavní problém byl nyní na střelnici. Dvě trestná kola jsou moc na to, abych pomýšlel na nějaký boj o přednější umístění.“

Po smíšené štafetě jste říkal, že jste se na trati necítil dobře. Teď už to bylo lepší?

„Ano, musím říct, že to určitě bylo lepší. I když v tom posledním kole mi došlo, což jsem relativně nečekal. Myslel jsem si, že se zmáčknu víc. Když to ale hodnotím, tak třeba to druhé kolo bylo lepší, neboť jsem ho objel s Rastorgujevsem, který finišoval a v pohodě jsem i akceptoval jeho tempo. Ani Hofer mi nějak neodjížděl. Z této stránky to bylo lepší, ale hlodá mě ta střelnice.“

Kdybyste byl třeba tedy nalosován do pozdější skupiny, prospělo by vám to víc?

„To ne. Takhle, kdybych dal dvě nuly a chybělo by mi deset vteřin na desítku, tak bych byl naštvaný a řekl bych si, že to tu roli hraje. Ale s tou mou střelbou se o losu vůbec nemusíme bavit. Musím začít hlavně u sebe.“

Lyže pak jely dobře?

„Co se týče mého pocitu, tak s lyžemi nebyl problém. Proti mix štafetě, kde jsme trochu laborovali a pak to i trochu řešili, tak s těmi lyžemi problém nebyl.“

Co se tedy dá nyní s takovou ztrátou vymyslet do stíhacího závodu?

„Myslím, že tady umí trochu fouknout a já se proto maximálně zkoncentruju na střelnici, jelikož jiná cesta dopředu nepovede. Neskládám zbraně a budu bojovat, abych se posunul dopřed, ale bude to obtížné. Má ztráta není úplně nejmenší, ale ty rozestupy zase vepředu trochu rozčeřil Johannes Bö. Posun tedy povede přes střelbu ty čtyři položky. Zkusím odstranit ty své jedničky, protože v poslední době je jich strašně moc. Není to, že bych střílel nějak katastrofálně, ale prostě chybí tam ty nuly. Těch jedniček je tam strašně moc a s tímhle během pak nedokážu být někde vepředu.“