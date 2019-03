Muži se Šlesingrem, ženy s Jislovou. Proč pojedou Češi štafety takhle? | iSport.cz

ZDENĚK VÍTEK (trenér mužů)



Jaký byl tedy hlavní důvod upřednostnit Michala Šlesingra před Jakubem Štvrteckým?

„Ono to už na sprint bylo vyrovnané, což na to rozhodování není úplně dobré. Nakonec rozhodla rychlost střelby. Kuba se hodně zlepšil, už tam nemá své zádrhely a střílí rychle i přesně… v sezoně šel nahoru, ale i Boušek se od toho svého zranění postupně zvedal. Ještě v Kanadě bych si netipnul, že by jel MS, protože se mu to tam nepovedlo, ale týden na to už byl v Americe daleko lepší.“

Co pak říct k dalším účastníkům?

„Ondra na tom není špatně, což předvedl v té smíšené štafetě dvojic… to jel výborné poslední kolo. Kdyby se na tom prvním úseku něco stalo, může to dohnat, protože štafety jezdí dobře. Křupas je pak ve slušném laufu… to co tu předvádí, je výborné a dostal se i do masáku. A Bimbo je ve střelbě docela jistota. Ve smíšené štafetě ji měl i rychlou, takže pokud ji předvede i v sobotu, mohlo by to být rychlé. Má i tu svou rychlost a umí se vyždímat do finiše.“

Cítíte třeba, že je i na závodnících znát, že síly dochází?

„Tak každý závěr šampionátu je těžký. Kolikrát jsou všichni hodně unavení, ale ta štafeta ještě jde, protože je to 7,5 kilometru. Daleko horší bude na morálku ten masák. Každý toho má nad hlavu a jet si 15 kilometrů tempo Johannese Böeho, to nebude jednoduché. Ale to není nikdy.“

Jaké pak budou do štafety ambice?

„Já bych to nerozváděl, kde budeme, ale kdybychom předvedli výsledky co letos, budeme fakt rádi. Byli jsme i čtvrtí, ale to bychom byli hodně daleko.“

JAK JEDOU ČEŠI (16.30)

1. úsek: Michal Šlesingr

2. úsek: Ondřej Moravec

3. úsek: Tomáš Krupčík

4. úsek: Michal Krčmář

JAK JEDOU HLAVNÍ SOUPEŘI

Norsko: Birkeland, Christiansen, T. Bö, J. Bö

Francie: Guigonnat, Fillon Maillet, Desthieux, M. Fourcade

Německo: Lesser, Rees, Peiffer, Doll

Itálie: Hofer, Montello, Bormolini, Windisch

Švédsko: Lindström, Nelin, Ponsiluoma, Samuelsson

Rusko: Jelisejev, Poršněv, Malyško, Loginov

Ukrajina: Pryma, Semenov, Tysčenko, Tkalenko

Švýcarsko: Finello, Weger, Dolder, Wiestner

JIŘÍ HOLUBEC

Co rozhodlo o tomto složení ženské štafety?

„Tak Jessica potvrdila, že jde běžecky nahoru, a navíc v trénincích ukazuje i poměrně dobrou střeleckou výkonnost. Ve vytrvalostním závodě si sice na jednu ležku špatně lehla a zastřílela ji pak za dvě, jinak tu ale neměla střelecky žádnou krizi, a to pro ni rozhodlo.“

Proč jste pak Evu Puskarčíkovou vrátili opět na první úsek?'

„Eva má přece jen s tím rozbíháním víc zkušeností, už je na prvním úseku docela otrkaná. V single mixu sice v běhu ztrácela, ale i proto, že lyže na druhou část závodu měla docela mizerné. Protrápila se na nich a její běžecký výkon tím byl ovlivněný.“

A Markéta Davidová na třetím úseku? Prý se jí teď příliš v tréninku nedařila střelba…

„Ležku střílí dobře, má problémy spíš ve stojce. Měla ji jeden čas lepší, teď se tam ale trochu trápí a ty předchozí závody ve větru ji trochu rozhodily. Pořád se střílelo ve větru a na té spoušti člověk pak dělá takové vylomeniny, že když se vítr zklidní, tak najednou nevědí, co s tím. Předtím to s nimi mávalo, kdežto najednou je klid, a oni tam trochu blbnou na spoušti. Na druhou stranu, na konci tréninku už i toho stojáka začala chytat. Myslím, že to zvládne.“

JAK JEDOU ČEŠKY (13.15)

1. úsek: Eva Puskarčíková

2. úsek: Jessica Jislová

3. úsek: Markéta Davidová

4. úsek: Veronika Vítková

JAK JEDOU HLAVNÍ SOUPEŘKY

Norsko: Solemdalová, Tandrevoldová, Eckhoffová, Röiselandová

Francie: A. Chevalierová, Aymonierová, Simonová, Braisazová

Německo: Hinzová, Hildebrandová, Herrmannová, Dahlmeierová

Švédsko: Perssonová, Brorssonová, Magnussonová, Öbergová

Itálie: Vittozziová, Gontierová, Wiererová, Sanfilippová

Rusko: Pavlovová, Mironovová, Kaiševová, Jurlovová-Perchtová

Ukrajina: Merkušinová, Vita Semerenková, Džimová, Valja Semerenková

Slovensko: I. Fialková, Poliaková, Kuzminová, P. Fialková