Biatlon ONLINE: sprint žen na 7,5 km ŽIVĚ, získá Davidová medaili? | iSport.cz

Do závodu smíšených štafet vyběhlo celkem 27 týmů • Reuters

Johannes Thingnes Bö v akci při smíšené štafetě na mistrovství světa. Norský tým dovezl do cíle na prvním místě. • Český biatlon/ Petr Slavík

Michal Krčmář dovezl českou smíšenou štafetu na MS v biatlonu do cíle na třetím místě • ČTK

Po medailovém začátku mistrovství světa dnes čeká biatlonistky v Anterselvě sprinterský závod. Eva Kristejn Puskarčíková a Markéta Davidová do něj vstoupí s bronzovou medailí ze čtvrteční smíšené štafety, v níž se jim dařilo střelecky stejně jako Ondřeji Moravcovi a Michalu Krčmářovi. Pohodu by si rády přenesly i do sprintu, který začne ve 14:45. Závod sledujte na iSport.cz ONLINE.