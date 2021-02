Davidová zaútočí na medaili ve sprintu. Snad ještě zrychlím, doufá

Jednou čtvrtá, dvakrát pátá, jedenkrát šestá. Stupně vítězů v této sezoně obtesává Markéta Davidová slušně. Na první medaili však stále čeká. Přijde její čas rovnou na MS? Je tu její úvodní individuální pokus. „Chci to hlavně odjet dobře,“ říká česká biatlonistka na startu sobotního sprintu. Disciplíny, v níž už dřív získala v rámci SP jedno zlato a tři bronzy.

Co vám úvodní smíšená štafeta ukázala o vaší aktuální formě?

„Jsem ráda, že mi můj úsek vyšel, ale doufám, že na tom budu ještě běžecky o něco lépe. Pocitově jsem se necítila úplně skvěle a musím říct, že mě hodně podržely skvěle připravené lyže.“

Z českého týmu jste byla ten den nejlepší. Je to dobré znamení?

„Jasně, ale uvidíme. Byl to teprve první závod. Nakolik se příprava povedla, se ukáže až později.“

Pokljuka jako destinace mistrovství světa vám sedí?

„Není pro mě ani špatná, ani kdovíjak oblíbená. Nemyslím, že by tu byly tak těžké tratě – jsou lehčí i těžší. Nicméně jsou tu třeba některé nepříjemné sjezdy.“

Vysoko položené slovinské středisko je místo, kde jste získala před třemi lety svou první medaili mezi dospělými – bronz z vytrvalostního závodu.

„Přesně tak. Není to ale, že bych musela brát Pokljuku nějak na milost. Sice ji kdovíjak ráda nemám, přesto mi zase výrazně nevadí.“

Vzpomenete si ještě na tento úspěch? Bylo to dost nečekané, že?

„Určitě si na to vzpomenu. V souvislosti s Pokljukou jde asi o nejhezčí vzpomínky, které odsud mám. A na první medaili zapomenout nejde. Na druhou stranu na tom ale ani kdovíjak nelpím a nevracím se k tomu. Tehdy to bylo opravdu překvapení. Ve čtyřpoložkovém závodě jsem udělala jen jednu chybu, což na mě bylo v té době neuvěřitelné. Nikdo asi nečekal, že to takhle vyjde.“

Jak se za tu dobu změnila Markéta Davidová jako závodnice a jako člověk?

„Jako závodnice jsem vyrostla a posunula se dál. Každý závod vám něco dává a přináší. Myslím, že zkušeností už mám ve svěťáku zase o kus víc.“

Nejlepší umístění Markéty Davidové v sezoně 4. místo SP v Hochfilzenu II. – závod s hr. startem 5. místo SP v Hochfilzenu I. – sprint 5. místo SP v Anterselvě – závod s hr. startem 6. místo SP v Kontiolahti II. – sprint 7. místo SP v Oberhofu I. – sprint

Co vám rovněž sedí, jsou vysoké nadmořské výšky. Jakou jste měla závěrečnou přípravu před mistrovstvím světa?

„Tak nějak jsme byli všichni jinde. Já jsem byla sice třeba chvíli i doma, ale také jsme normálně trénovali. Měli jsme regenerační a pak i několik těžších tréninků. Víc jsme toho ale nestihli a i zde během závodů je to normální. Šampionát je přece jen dlouhý a musíme šetřit síly.“

Vyhlížíte proto sobotní sprint o to radši, že se je to vaše oblíbená disciplína a máte z ní nejvíce medailí ze SP?

„Těžko říct, osobně mě asi baví víc závody s hromadným startem. Jsou kontaktní, člověk tam vždy s někým jede a je to větší sranda. Jak ale bude má forma během šampionátu postupovat, nedokážu říct. Žádné strategie rozhodně neplánuju a budu bojovat v každém závodě, co to půjde.“