Davidová vs. Koukalová, srovnání šampionek. Jin a jang, říká Tomešová

Obávala se, že v nabitém programu mistrovství světa nebude mít na oslavu čas. Že si k životnímu zlatu ťukne jen vodou u večeře a půjde spát. Jenže tým ji přece jen bez památného zážitku nenechal.

Pár hodin po úterním vítězném vytrvalostním závodě přinesli čeští muži Markétě Davidové do jídelny dva šampusy, ona je postupně rozlila do skleniček a s každým si ťukla. „Makula se furt dost bojí bouchání, tak jsme to vzali za ni, zatímco se schovávala za kávovar. Z toho, že ji netrefil špunt, měla snad větší radost než z té zlaté placky,“ žertovali na Facebooku zástupci svazu.

„Nezapiješ, nevyhraješ,“ prozradila kdysi s úsměvem Gabriela Koukalová motto své sestry a osobní recept na úspěch. Tak proč by nemohl platit i pro Davidovou? Tímhle titulem světové šampionky z Pokljuky se rodačka z Janova nad Nisou slavné předchůdkyni vyrovnala. A když jí to na tiskové konferenci připomněli, jen se přes respirátor usmívala: „Ona byla skvělá a pro český biatlon toho dost udělala. Je pro nás těžké na ni navazovat, ale snažíme se,“ ujistila.

Našlápnuto má každopádně dobře.

„Těžko se to porovnává, každá je jiná, ale obě mají dobrý tah na branku. Jsou zajímavé ve všem. Ve sportu i co se týče reklam a novinářů. Každá má své, ale Markéta je stále ještě mladá. Určitě může Gábininy výsledky dorovnat a za pár let si můžeme říct, že jsme tu měli dvě vynikající závodnice,“ pochvaluje si asistent trenéra Jiří Holubec.

Ve středu mimochodem uplynulo přesně sedm let od chvíle, kdy Koukalová vyrovnala svou maminku a urvala stříbro ze závodu s hromadným startem na olympiádě v Soči. Tou dobou jí bylo 24 let, jako nyní Davidové. Už i ona měla dost zkušeností. Už i ona představovala v každém závodě hlavní českou naději. Jak se tedy dvě výjimečné závodnice v tomhle věku podobají?

„Kromě toho, že jsou obě z Jablonecka, jejich rodiče působili ve škole v Janově nad Nisou, jsou talentované, krásné, usměvavé a rychle běhají, moc společného nevidím. Obě jsou úžasné baby, ale jinak jsou jako jin a jang,“ zamyslela se i bývalá závodnice Barbora Tomešová. „Makula je však také závodnice extra třídy a myslím, že její talent je ještě o kus větší, než měla Gabča. U ní je to snad ještě znatelnější, jasnější a pro mě čitelnější,“ nechala se slyšet.

Co hovoří pro Davidovou? Už jen to, že ač absolvuje ve 24 letech také pátou sezonu v SP, má díky raketovějšímu startu, juniorským úspěchům a rozšířenějšímu programu za sebou víc závodů než Koukalová. O lepších podmínkách pro biatlonisty a jejich vybavenějšímu zázemí ani nemluvě.

Zatímco se však obě během kariéry potýkaly s pomalejší střelbou, Koukalová už v tomhle věku vynikala v její stabilitě. A měla po boku i další česká esa ve formě, která dokázala udeřit: Ondřeje Moravce, Veroniku Vítkovou, Jaroslava Soukupa, Michala Šlesingra…I proto získala už také bronz z MS nebo později druhé stříbro ze ZOH – to vše díky smíšené štafetě.

Naopak Davidová jako by byla v aktuálním týmu medailově osamocenější a spíše táhla přerod nové české generace. „Je pravda, že bych si přála, abychom měli časem v týmu i podobně silného chlapce,“ přiznala Tomešová.

Co tedy dál, aby křivka aktuální české hvězdy nadále stoupala? V první řadě musí vydržet zdravá – to vám řeknou všichni. Dále pak pokračovat ve stabilizaci střelby. „Musí dbát na své polohy vleže a vestoje, ale ta stabilita přijde se zkušenostmi. Chce to čas,“ má jasno Holubec. A rovněž musí zůstat dál motivovaná. Zvláště, když i sama dříve proklamovala, že do třiceti let závodit neplánuje a připravuje se i na „posportovní život“ studiem veteriny.

„Chápu, že se jí spousta lidí ptá na sportovní budoucnost. Když se navíc podíváme na německé hvězdy jako na Magdalenu Neunerovou nebo Lauru Dahlmeierovou, tak i ony skončily mladé, kolem 26 let, když už měly vše splněné. Nevidím na tom ale nic zlého. Trochu si tedy myslím, že až Makula ochutná celkový triumf v SP a získá olympijskou medaili, tak možná k těm zvířátkům uteče,“ usmála se dobrosrdečně Tomešová.

Teď je jen otázka, kdy to přijde na přetřes. Po ZOH 2022? Nebo později? Ať tak či tak, po úterním zlatu, které získala o tři roky dřív než Koukalová, si každopádně může odškrtnout ve svém seznamu biatlonových cílů další políčko.

Srovnání ve věku 24 let MARKÉTA DAVIDOVÁ* vs. GABRIELA KOUKALOVÁ 5 počet sezon v SP 5 73 (104 celkově) počet absolvovaných závodů 61 (82 celkově) 1 (1 celkově) počet individuálních výher v SP 7 (8 celkově) 7 (8 celkově) počet individuálních pódií v SP 10 (14 celkově) 1 počet individuálních titulů z MS 0 1 (2 celkově) počet individuálních medailí z MS 0 (1 celkově) 0 počet individuálních titulů z OH 0 0 počet individuálních medailí z OH 1 (2 celkově) 10. místo - 473 bodů (sezona 2020/21)* umístění v této sezoně SP 4. místo - 614 bodů (sezona 2013/14) *sezona stále probíhá