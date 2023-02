Debutant Mikyska: proč se mu říká Tomba la Bomba a jak prožívá MS

PŘÍMO Z OBERHOFU | Neměl to vůbec lehké. Trenéři ho postavili na poslední úsek úvodní smíšené štafety, zodpovědný to úkol. Tomáš Mikyska (23) se s tím ale parádně popasoval. Teprve třiadvacetiletý biatlonista minul pouze jednou, stejně jako zkušený Michal Krčmář. A jako od něj štafetu na pátém místě přebíral, tak ji i v konkurenci velkých závodníků na stejné příčce dovezl do cíle. V sobotu ho, stejně jako Krčmáře a další, čeká sprint .

Před svým prvním startem na mistrovství světa dospělých byl Tomáš Mikyska, jak po závodu přiznal, docela nervózní. Podle střeleckého trenéra Matta Emmonse je to však naprosto v pořádku.

„Nervózní samozřejmě může být, to znamená, že se člověk na závod těší, chce to. Ale je třeba dávat pozor, aby to nebylo až moc. Pak to člověk nemá pod kontrolou. On se ale soustředí víc na práci a pak to zvládne,“ prozradil Emmons při pátečním tréninku.

Muže v sobotu čeká první individuální závod, kterým je sprint. Právě dobře zvládnutá štafeta může Mikyskovi pomoci i v něm. „Po štafetě se mi určitě spalo mnohem líp, byl to povedený závod. Bral jsem to jako pozitivní den, byl jsem spokojený. Je to moje první MS, takže nervozita tam byla, ale zvládl jsem to, tak uvidíme před sprintem,“ usmál se Mikyska, který právě přiběhl z tréninku.

I podle Emmonse to může být před sprintem odlišné. „Je to jiný den. Záleží, jak člověk spí, jak se těší na závod. Ale to budeme řešit až před tím,“ dodal kouč, který Čechům dost pomáhá i po psychické stránce.

A co dalšího ještě mladému českému biatlonistovi pomáhá? Jsou to například videohry. „Třeba před štafetou jsem ještě ráno hrál, protože jsem se potřeboval trochu rozptýlit, byl jsem fakt nervózní. U her dokážu vypnout a nemyslet na to. Je to ale podle toho, jak se mi chce, někdy si dám nějakou hru, jindy si lehnu, neřeším, jak dlouho,“ prozradil s tím, že před štafetou hrál Counter-Strike.

Jeho zálibou však nejsou jen „střílečky“. Odmala má rád také formuli 1, kterou sleduje jak v televizi, tak i hraje.

„Ze začátku jsem jen koukal. Před dvěma lety jsem si ale pořídil první volant a chytlo mě to. Tak jsem si říkal, že si pořídím ještě lepší, aby to mělo odpor a přiblížilo se to reálu. Baví mě to, a kdybych mohl, klidně bych jezdil,“ culil se rodák z Ústí nad Orlicí.

Při sledování v televizi pak fandí Lewisi Hamiltonovi. „Zrovna v roce 2007, kdy debutoval ve formuli, jsem to začal sledovat,“ vysvětlil biatlonista.

Přímo na závodech zatím nebyl, ale rád by to napravil. „Hodně se jezdí do Rakouska, ale možná bych radši Maďarsko a nejlíp Silverstone.“

Něco společného má ale ještě s dalším sportovním odvětvím. Přezdívá se mu totiž Tomba la Bomba. „Vznikla od kamaráda Luďka Abraháma, který ještě běhá za juniory. Začal mi říkat Tomba, pak k tomu přibylo la Bomba a říkají mi tak všichni,“ vysvětlil Mikyska.

V sobotu nastoupí do svého druhého závodu na mistrovství světa dospělých. Pomoci v tomto startu by mu měla právě i podařená smíšená štafeta. Hlavně od nervozity. „Je fakt, že jsem se po ní uklidnil. Tuhle sezonu se mi ani v jedné štafetě, co jsem jel, nedařilo střelecky. Teď se mi povedla, takže jsem byl spokojený a trošku mě to nabudilo na další závody tady.“

Povzbuzený do dalších závodů je také Michal Krčmář. Ten v sobotu vyjede na trať sprintu s číslem 17, Jakub Štvrtecký bude mít 25, Adam Václavík 37, Mikyska 79 a Jonáš Mareček 97. Jen pro zajímavost, suverén této sezony Johannes Thingnes Bö má jedničku.