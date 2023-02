Vinklárková zažila rychlý přesun na MS. A na něm? Po zadku z kopce dolů

PŘÍMO Z OBERHOFU | Byla náhradnice. Co kdyby se něco přihodilo a bylo potřeba dalších běžeckých nohou a střeleckého umu? Ani sama Tereza Vinklárková netušila, jak rychle k jejímu povolání na mistrovství světa v německém Oberhofu dojde. Byla sice v pohotovostním režimu, ale takováto rychlá akce malinko zaskočila i ji. Poznat to bylo hlavně na jejím výkonu v pátečním sprintu, kde jednou kopec sjela po zadku, místo po lyžích.

Byla to opravdu rychlá akce. Ve čtvrtek odpoledne se biatlonistka Tereza Vinklárková od trenérů dozvěděla, že pojede na mistrovství světa, kde do té doby figurovala pouze jako náhradnice a připravovala se doma v Česku.

„Asi o půl třetí mi volal trenér. Zhruba do hodiny jsem odjela z Nového Města na Moravě do Jablonce nad Nisou, odkud mě kouč Aleš Ligaun přivezl kolem jedenácté večer sem do Oberhofu,“ popisovala čtyřiadvacetiletá biatlonistka po pátečním sprintu. Do něj mohli Češi nasadit pět závodnic, což byl jeden z důvodů rychlého povolání rodačky z Brna.

V Oberhofu už v minulosti závodila, ale tentokrát nastoupila na start v podstatě bez přípravy a prozkoumání místní trati. To se okamžitě projevilo.

„Ze začátku jsem neodhadla zatáčku, asi mě hodně překvapil její úhel, najela jsme tam rychle, zasekla jsme se lyží, a už jsem jela po zadku dolů,“ prozradila Vinklárková nepříjemný moment z trati.

Pozdní příjezd jí nevadil ani tolik z pohledu nedostatku spánku, tam prý bylo vše v pořádku. Ale před závodem musela ještě absolvovat několik povinností, kvůli kterým si pak nestihla projet místní okruh.

„Na části trati jsem se svezla, ale ne na celé. Musela jsem totiž na kontrolu materiálu kvůli nálepkám na zbrani, abych mohla vůbec vystartovat. Bylo to všechno na knop.“

Výsledkem toho pak bylo 85. místo ve sprintu. V kalupu, v jakém vše absolvovala, prý ani nestihla být před závodem nervózní. „A to možná bylo špatně,“ zapřemýšlela Vinklárková.

Teď už bude mít dostatek času se pořádně aklimatizovat a seznámit s tratí. Dalším jejím startem totiž bude až středeční vytrvalostní závod. „Doufejme, že to bude po všech stránkách lepší a že se na to lépe připravím.“