Rybář: Určitě neúspěch, musíme se zamyslet a vyvodit důsledky. Co lyže?

Tohle nebyl start, o který by český tým na biatlonovém mistrovství světa stál. Fanoušci při smíšené štafetě tleskali nablýskané show, v níž ale domácí družstvo řešilo spoustu problémů. „Určitě je to neúspěch. Je tam spousta věcí, nad kterými se musíme zamyslet a vyvodit důsledky,“ řekl sportovní ředitel svazu Ondřej Rybář pro Českou televizi.

Na střelnici byl Tomáš Mikyska při svém štafetovém úseku rychlý, vypálil položky za 24 a 29 sekund. Ale na trati?

„Jelo se mi dobře, ale úplně si nejsem jistý, jak na tom byly dneska lyže,“ uvedl rozpačitý Mikyska v hodnocení pro Českou televizi.

Vedení týmu zatím hned po závodě začalo pátrat po příčinách nevydařeného startu do mistrovství světa.

„Závod se nám dnes nepovedl, není to jen o závodnících, ale kompletně,“ neschovával se Rybář. „Člověk pouhým okem vidí, co se na trati děje. U všech bylo vidět, že se lyže výrazně zpomalovaly. Není to o tom, abychom jeden druhého kritizovali. Je třeba, aby se k tomu všichni postavili.“

Češi měli v úvodním závodě zásadní problémy především na střelnici, další průběh závodu už ovlivnil fakt, že tým nebyl v kontaktu s nejlepšími. Ani na trati ale nezářili, dali dohromady až jedenáctý nejlepší běžecký čas.

Roli mohly hrát i extrémně obtížné podmínky. V Novém Městě je teplo a mokro. Právě v takových situacích se v minulosti používaly fluorové vosky. Ty jsou ale od aktuální zimy zakázané. Důvodem jsou škodlivé účinky tzv. perfluorovaných látek (ve zkratce PFAS) na lidské zdraví i životní prostředí.

Legendární Nor Ole Einar Björndalen se před šampionátem obával, že nové poměry zvýhodní silné státy. První závod ale přinesl rozporuplné výsledky. Na stupních byly týmy z okruhu favoritů. Na druhou stranu Švýcaři málem sáhli po bronzu a Belgičani překvapivě vystoupali na osmou příčku.