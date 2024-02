Davidová: první chyba rozhodila hlavu, ale... Naděje pro stíhačku

Ačkoliv sedmnácté místo na první pohled tak nějak zapadá do průběhu této biatlonové sezony, pozitivní zpráva tady je. Markétě Davidové stíhací závody letos jdou velmi dobře. „Do stíhačky to vůbec není tragické, v žádném případě,“ je optimisticky naladěn střelecký trenér Matt Emmons. Sama závodnice jedno ví zcela jistě: „Diváci nás na trati nenechají ani chvíli vydechnout, odevzdáme tady všechno.“ Velké oslavy propukly u Francouzek, které braly kompletní medailovou sadu.

Ve chvíli, kdy na trať ženského sprintu vyrazila Tuuli Tomingasová jakožto první závodnice, začalo ve Vysočina Areně opět fanouškovské šílenství. A ještě o něco víc tribuny burácely, když se s číslem 24 poprvé o hůlky opřela Markéta Davidová, 26 324 tisíc diváků muselo být slyšet opravdu široko daleko.

Odstříleno už měly francouzské šampionky Julia Simonová i Justine Braisazová-Bouchetová. Za nula, respektive s jednou chybou. Heej, heej, heej, heej, heeeej. Zahřměli diváci při střelbě Davidové. I šéf českého biatlonu Jiří Hamza si v tu chvíli na střelnici pořádně radostně zakřičel. Takovou vzpruhu celou sezonu se trápící Češka potřebovala.

Pak ale přišla střelecká položka vestoje a na ní dvě chyby. „Za jedna by to bylo ještě docela dobré, za dva už je moc,“ řekla kriticky Davidová. Dodala, že šlo o její chyby, ne o žádné vnější vlivy.

„Když začala, bylo to všechno v pohodě. Ale když netrefila první terč, trochu jí to rozhodilo hlavu. Říkala: Jo, nebyla jsem schopná se pořádně koncentrovat na ostatní rány,“ přiblížil střelecký trenér Matt Emmons. Podle něj byla první netrefená ráno vlevo nahoře, ne až tak daleko.

Pro sedmadvacetiletou biatlonistku jde v této sezoně o nejlepší umístění ve sprintu. Dosud dosáhla maximálně na 18. místo v Lenzerheide, kde to pak ve stíhačce vytáhla do top 10 (9. příčka). A o podobné vylepšení se pokusí také v neděli.

Podle Davidové to tady v domácím prostředí ani jinak nejde. „Diváci jsou neskuteční, na trati je to fakt masakr. Opravdu nás nenechají ani chvíli oddechnout, necháváme tu všichni všechno, to ani jinak nejde,“ popsala.

Druhou nejlepší Češkou byla Tereza Voborníková (32.). Té se závod zvrtl už v úvodu, vleže minula první dvě rány. „Napadlo mě tam to nejhorší. Že jestli se netrefím vestoje, přijdu o stíhačku, a kdo ví co všechno. Pak jsem se to ale hned snažila vymazat z hlavy a říct si, že stojku zvládnu. Naštěstí se to podařilo. Díky bohu za to,“ líčila závodnice, jejíž střelecká bilance nakonec byla 2+0.

Do nedělního stíhacího závodu se vešla na 40. místě ještě Lucie Charvátová. Startovala jako 87. z 93 sportovkyň a po dojetí si stěžovala na nevýhodnou pozici. „V těchto podmínkách to takhle vzadu ani nemohlo být dobré. Trať byla rozšlapaná, bylo to demotivující,“ přiznala. Na lyžích se snažila vydat ze sebe maximum, což se pak ale podepsalo na střelbě, kde se netrefila jednou vleže a dvakrát vestoje.

Dominanci naopak předvedly Francouzky: 1. Simonová, 2. Braisazová-Bouchetová, 3. Jeanmonnotová, 4. Chauveauová. „Je to masakr. Bavila jsem se s Julií Simonovou, když odjížděli z Anterselvy. Říkala, že jedou domů si odpočinout, pak že mají mistrovství Francie a sejdou se až tady. A evidentně se jim to vyplatilo,“ smekla před soupeřkami Davidová.