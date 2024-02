Simonová překvapila rychlostí střelby. Co by si od ní mohla vzít Davidová

Po smíšené štafetě to byl v Novém Městě na Moravě další francouzský den. Jejich ženy totálně přejely zbytek startovního pole. První až čtvrté místo patřilo jen jim. Vítězka Julia Simonová navíc předvedla výjimečně rychlou střelbu vestoje. „V tu chvíli jsem ani nevnímala, že je to tak rychlé,“ řekla čerstvá mistryně světa. Prohlásila větu, která by mohla pomoci i Markétě Davidové.

Ačkoliv francouzským mužům se dlouhodobě nedaří, jejich biatlonové kolegyně svým fanouškům toto trápení víc než dostatečně vynahrazují. V pátečním sprintu na mistrovství světa nedaly soupeřkám šanci a vzaly si všechny medaile včetně té bramborové. 1. Simonová, 2. Braisazová-Bouchetová, 3. Jeanmonnotová, 4. Chauveauová.

Nová mistryně světa ve sprintu navíc excelovala na střelnici, i co se týče času střelby, hlavně pak té vestoje. 17,7 sekundy. Jen tolik na ní strávila.

„Je to neuvěřitelný pocit vyhrát sprint na mistrovství světa s perfektní střelbou, to byl můj sen. Navíc tady mít týmové kolegyně a Sophie (Chauveauovou) na čtvrtém místě, to je bláznivé. Je to den, který si budu pamatovat,“ zářila Simonová.

Svou rychlopalbu si ani moc neuvědomovala. „Pro mě to bylo jako na tréninku, myslela jsem jen na správnou techniku, necítila jsem, že je to rychlé. Věděla jsem, že Justine (Braisazová-Bouchetová) je rychlá na lyžích, takže já musím být rychlá zase na střelnici, abych vyhrála. Snažila jsem se být pořád soustředěná. Jsem sebevědomá, co se týče mé střelby. Takže se snažím dělat, co umím a moc nemyslet,“ nepřímo vyslala rady všem biatlonistkám, které se v závodech s touto složkou biatlonového výkonu trápí. Třeba i české hvězdě Markétě Davidové, která i tentokrát chybovala, i když už ne tolik.

Napětí kvůli kauze s kreditními kartami

Ačkoliv ve francouzském týmu přetrvává určité napětí kvůli už víc než rok staré kauze s kreditními kartami (Braisazová-Bouchetová obvinila Simonovou ze zneužití své karty), triumf své země si užívaly. „Jsme tady samé Francouzky, je to něco, co taky můžete zažít jen jednou v kariéře,“ prohlásila Simonová, majitelka velkého křišťálového glóbu z minulé sezony.

Zatímco Simonová ovládla statistiku rychlosti střelby vestoje, Braisazová-Bouchetová dominovala na trati. I ona se ale musela zkoncentrovat, stejně jako třeba Davidová, po chybě na střelnici. Francouzka se netrefila jednou na položce vleže. „Snažila jsem se zaměřit na svou další práci. Na stojce, když jsem tam přijížděla, jsem si řekla, že je to minulost a musím se soustředit, vůbec jsem nepřemýšlela nad výsledkem. Byla jsem absolutně koncentrovaná. A pak jsem bojovala až do konce.“