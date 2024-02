Vysoká startovní čísla Čechů ve sprintu? Roli hraje i smůla při losu

Nezáleží na tom, jestli se jmenujete Johannes Thingnes Bö nebo Jonáš Mareček. Startovní číslo vám je ve všech případech přiděleno losem. Jen záleží, zda los přisuzuje čísla 1 až třeba 28, nebo pak 80 až 100. Tady už o tom, do které ze čtyř skupin jste přiděleni, rozhoduje pořadí ve Světovém poháru, IBU body a hlas trenérů.

„Jsou čtyři startovní skupiny podle počtu závodníků a každý stát má právo nasadit postupně jednoho závodníka do každé skupiny. S tím že prvních 15 z průběžného pořadí Světového poháru se může nasadit do kterékoliv skupiny,“ vysvětluje technický delegát Mezinárodní biatlonové unie (IBU) Martin Holec.

Může se pak stát, jako v pátečním ženském sprintu, že když máte v první patnáctce SP tři Francouzky, jsou všechny nasazeny do první skupiny. Protože na začátku je jistota, že sníh v prakticky jarních podmínkách ve Vysočina Areně bude kompaktní.

I kvůli tomu pak nejsou všechny skupiny stejně početné.

Čechů se ale momentálně nejlepší patnáctka netýká, nejlepší ženou je 21. Tereza Voborníková, z mužů je Michal Krčmář 28.

O nasazení do jednotlivých skupin, co do počtu závodníků, tedy rozhoduje pořadí SP. Je zde ale i jedno omezení u slabších biatlonistů. „Ti, co mají víc jak 70 IBU kvalifikačních bodů, můžou startovat, ale na MS můžou jít až do 2. až 4. skupiny. Na SP je to 3. až 4.,“ doplňuje Holec.

Co se týče jednotlivých jmen a jejich umístění ve skupinách, mají už pak v případě pravidelných účastníků závodů nejvyšší úrovně hlavní slovo trenéři.

Ti čeští třeba u žen zvolili, že Markéta Davidová bude ve sprintu v první skupině, Tereza Voborníková ve druhé, Jessica Jislová ve třetí a Lucie Charvátová v poslední čtvrté.

O konkrétních číslech už ale rozhoduje náhoda, protože se losují. „Někdy se pak může stát, že pokud má skupina například 25 lidí, nalosují jednoho Čecha s 25 a toho druhého ve druhé skupině s 26, takže jedou hned za sebou,“ uvádí perličku technický delegát.