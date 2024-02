Jak žije MS v biatlonu? Trdelníky, revivaly a až absurdně pozitivní atmosféra

Ze sportovního pohledu je zatím domácí MS pro české biatlonisty funus. Samotný areál v Novém Městě ale žije jako natřískaný jarmark. V cílové rovince vítá šestadvacet tisíc diváků čtyřicátou Lucii Charvátovou, jako by právě získala medaili. V areálu to voní trdelníky, langoši a spoustou dalších pochoutek. Atraktivně pro návštěvníky působí cvičná střelnice. A už krátce po skončení závodu v obří stanové fanzóně juchají plné pivní stoly na revival Lucie či Pink Floyd. Co stojí za takřka nesmyslně dobrou atmosférou na MS v biatlonu? Podívejte se s námi za oponu šampionátu v Novém Městě!