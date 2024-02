Jedničky odpuštěny, Davidová splnila úkol. Ke konci se bála, ale lidé ji hnali

Ještě to nejsou stupně vítězů, ale nadějný průlom ano. Český splín ze začátku mistrovství světa zaplašily hned dva parádní výkony ve stíhacím závodě. Markéta Davidová v cílové rovince mávala potěšeným divákům na plných tribunách po dobře odvedené práci. Česká jednička potvrdila trend letošní zimy a ve stíhačce se oproti sprintu opět výrazně zepšila.

Navázala tak na výkony ve Světovém poháru, kde se posunula v Östersundu o 19 míst, v Hochfilzenu o dvanáct, v Lenzerheide o devět, v Oberhofu o 21 a v Ruhpoldingu dokonce o pětatřicet. Na střelnici nechala jednu chybu vleže a jednu ve stoje.

„Bylo to zase těžké, mám toho zase plný kecky. Poslední kolo jsem se bála, aby mě nedojely. Lidi mě hnali neskutečně, to je masakr,“ usmívala se Davidová pro Českou televizi.

„Tam není, co dodat,“ chválil sportovní ředitel svazu Ondřej Rybář v přímém přenosu. „Byly tam nějaké jedničky, ale to Markétě moc rádi odpustíme. Jela super stíhací jízdu. Dostat se do desítky bylo úkolem dnešího závodu. Vypadala dobře, velká pochvala.“

Nejlepší výkon na šampionátu předvedla i Tereza Voborníková, která startovala s číslem 32, ale díky jediné chybě při první střelbě vleže a kvalitnímu běžeckému výkonu se posunula na třináctou příčku. A to ještě ve finiši prohrála souboj s Rakušankou Annou Gandlerovou.

„Trochu mě mrzí, že jsem nezvládla finiš s Rakušankou. Myslela jsem si, že v kopci na to budu mít. Asi jsem zabojovat ještě mohla, ale už jsem toho fakt měla dost,“ hodnotila Voborníková hned po závodě. „Když jsem zas netrefila první ránu, tak jsem si říkala: Ó jé, ale pak jsem se soutředila. Věděla jsem, že když se chci posunout, nulovat se musí. Já jsem fakt strašně šťastná, že se to dneska podařilo i na střelnici. Hlavně jsem měla tak skvělé lyže, že to šlo samo.“

Titul z loňského MS v Oberhofu obhájila Francouzka Julia Simonová, která má ze tří závodů na Vysočině třetí zlato. První polovinu trati bojovala s krajankou Justine Braisaz-Bouchetovou, ale závod rozhodla svými bleskovými a bezchybnými střelbami ve stoje. Na druhé položce sice poprvé na šampionátu chybovala, po třech závodech má ale bilanci 39 úspěšných výstřelů ze čtyřiceti.

Markéta Davidová letos ve sprintu a ve stíhačce