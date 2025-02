Moravec o Hornigovi: Nediskutuje, je to dříč. Může toho ještě hodně ukázat

Když se řešila nominace českých biatlonistů na mistrovství světa, které ve Švýcarsku startuje právě dnes, bylo jedno jisté. V sestavě nebude chybět Vítězslav Hornig. Podíl na jeho senzačním vzestupu v probíhající sezoně má také nový trenér mužů Ondřej Moravec. „A je skvělé, že se potvrdilo to, co my jsme věděli, tedy že nejde jen o chvilkovou fazonu,“ těší bývalého skvělého závodníka. Teď bude Hornig tím, u koho budou čeští fanoušci věřit v dobrá umístění na MS.

Koho jste před rokem z českých borců tipovali na nejlepší výsledky při domácím mistrovství světa? Michala Krčmáře, pokud dobře načasoval formu a popral se s následky neobvyklé nemoci? Nebo že i s trochou štěstí vystřelí talent Tomáš Mikyska? Určitě ale téměř nikdo neměl v hlavě jedno jméno – Vítězslav Hornig. „Ani on by ještě v minulé sezoně neřekl, že bude jezdit tak, jak to předvádí teď,“ smeká před ním klobouk jeho trenér.

Dosud nejlepší výsledek své kariéry zajel Hornig v lednu v rámci Světového poháru v Ruhpoldingu, kde bral ve vytrvalostním závodu 5. místo. Podle vašich předchozích vyjádření jste už ale tak trochu čekal, že by něco takového mohlo přijít, že?

„Ano, ale i tak zaslouží jen samou chválu. Potvrdilo se to, co bylo vidět už při prvním závodě v Kontiolahti, kde sice chyby přišly, ale věděli jsme, že na lyžích je na tom fakt výborně. Už na začátku ledna v Oberhofu bylo vidět, že to nebyl jen jeden trimestr, nebo že by to bylo takové, že by měl chvilkovou fazonu. Jeho výkony jsou velice stabilní, za což jsem strašně rád. Věřil jsem, že je jen otázka času, kdy se to sejde se střelbou. Hrozně mu to přeju a jsem strašně rád, že se to povedlo. I pro tým je skvělé, že kluci vidí, že takové výsledky jsou možné.“

Co můžeme ještě od Horniga, který se v minulé sezoně kvůli pomalému běhu pohyboval někde na hranici padesátých a šedesátých míst, čekat?

„Je vidět, že výsledky běhu nejsou náhodné, že je v něm hodně stabilní. Neříkám, že teď budou pódia jak na běžícím pásu, ale určitě je v jeho silách to předvést ještě v dalších závodech do konce sezony. V biatlonu je vždy potřeba využít šanci. Před mistrovstvím světa měl pauzu, příležitost dát se dohromady a ještě vše vyladit. Navíc MS a tyhle velké závody jsou většinou pro ty nejlepší, ty největší favority, hodně stresující, takže uvidíme…“

Přibližte ho trochu ze zákulisí. Diskutuje třeba s trenéry, nebo je poslušným svěřencem?

(směje se) „Ne, Víťa nediskutuje, je z kluků tím, kdo asi nejvíc plní plán. Víťa je dříč, neříkám, že není talentovaný, ale jeho fyzické předpoklady, hlavně ty, které se dají měřit, nejsou světového formátu. Na biatlonu je ale krásné to, že žádná spirometrie ještě závod nevyhrála. Jestli má člověk kyslík 90 nebo 65, ještě nic neznamená. V tom mě to těší, že výkon je složený z fyzické části, ve které udělal Víťa ohromný pokrok a já jsem za to strašně rád, ale současně se skládá z více složek. A tady je vidět, že i člověk, který si ještě do minulé sezony ani sám nemyslel, a nemysleli jsme si to ani my, že bude jezdit na pódiu, byť tom rozšířeném, tam dneska je.“

Jaký je mimo závodní tratě?

„Není žádný extrovert. Je psychicky vyrovnaný, vyklidněný. Nijak zvlášť se neprojevuje, s Bimbasem (Michalem Krčmářem) si notují, mají podobné záliby, sledují sport a tak dále.“

Vidíte v něm i trochu paralelu se svou kariérou, že se začal prosazovat trochu později než jiní? I když samozřejmě 25 let není ještě žádný vysoký biatlonový věk.

„Ano i ne. Ve svěťáku jede třetí, možná částečně čtvrtou sezonu, takže zkušenosti nějaké má. Ale u něj je to malinko jinak. Já jsem to měl víc takovou horskou dráhu. Nejdřív to bylo super v juniorech, pak to bylo špatné a pak se to zase zvedlo. U něj to přišlo všechno až později. Takže ano, určitá podobnost tam může být. Ale on toho má ještě hodně před sebou. V tomhle věku může dělat velké pokroky ve všem. Ať už ve střelbě, nebo i ve fyzické přípravě, což je fajn. A věřím, že do dalších let, nejen do příštího roku olympijského, ale i dál že nám toho může ukázat ještě spoustu. Navíc jsem přesvědčený, že to nemusí být jen Víťa. I Bimbo nebo štafeta mají svou sílu. Samozřejmě aby byla štafeta na vyhlášení, tak musí být do tří. Tam to bude asi oříšek, ale v individuálních závodech může být víc lidí, nejen Víťa.“