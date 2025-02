Hrůza pro Norku po zpackané štafetě: Ty špinavá děv*o... Napsali jí na sítě

Po minulé sezoně, kdy se jí nedařila střelba a mistrovství světa v Novém Městě na Moravě pro ni bylo očistcem, byla Ingrid Landmark Tandrevoldová na dně. Ve středeční štafetě, kde po každé střelbě musela na trestné kolo, jako by se jí vzpomínky na to zase vrátily. A co teprve, když pak na Instagramu našla hodně drsný vzkaz začínající slovy: Přeju ti všechno zlo světa.

Dvě trestná kola hned na úvodním úseku středeční smíšené štafety jasně naznačila, že Norsko ani tentokrát zlato na mistrovství světa nezíská. Ingrid Landmark Tandrevoldová sama na střelnici kroutila hlavou a divila se, že její terče nezbělaly.

„Začalo to tím, že jsem netrefila vleže stejný terč. Nechápu, proč jsem minula. Skoro jako bych nechápala, proč terč nepadá. Dvakrát jsem musela zkontrolovat, proč nespadl,“ divila se při rozhovoru pro norskou televizi NRK.

Když si takto vyprávěla s novináři, ukázala jim vzkaz, který přišel na její Instagram. Ani oni nemohli věřit tomu, co tam v angličtině stálo. Text začínal: Přeji ti všechno zlo světa, ty hnusná, špinavá děvko.

„Je opravdu hrozné, že je někdo schopný napsat takové komentáře. Pokud by to tak mělo pokračovat, měly by se sociální sítě během mistrovství světa vyřadit,“ přemýšlel norský expert Ola Lunda.

Šokovaný a naštvaný byl i manažer norského týmu Per-Arne Botnan. „Je smutné vidět, že existují lidé, kteří nemají nic lepšího na práci než komentovat a vypouštět takové idiotské věci. Jak je něco takového vůbec možné?“ zuřil Botnan.

Někteří nejsou dost inteligentní...

Zpráva totiž pokračovala spoustou ošklivých výrazů: Za to, co jsi dnes udělala, budeš pravděpodobně trpět do konce života. Obyčejná špína neschopná čehokoliv. Zas*aná pí*a. Doufám, že tě bude navždy trápit svědomí, že sis díky své maximální neschopnosti zničila život.

Tento komentář odsoudili všichni biatlonisté, s nimiž se z NRK později bavili. „Odsuzuji tento typ chování. Nežijeme v dokonalém světě a jsou lidé, kteří nejsou dost inteligentní na to, aby byli lidmi a rozuměli sportu,“ řekla třeba Lou Jeanmonnotová.

„Máme tohle zapotřebí? Vždyť už tak je to pro ni těžké. Viděl jsem, že měla těžký den, a to se v biatlonu může stát. Člověk je sám hodně smutný a nepotřebuje negativitu od ostatních. Je škoda, že se lidé obtěžují to psát,“ přidal se další Francouz Eric Perrot.

Norští biatlonisté jsou nyní za jedno. „Musíme teď Ingrid hlavně podpořit.“ To ostatně dělali i před rokem v Novém Městě na Moravě, kdy se Tandrevoldové nedařily především položky vestoje.

Tato sportovkyně má navíc za sebou ještě jedno těžké období, kdy kvůli srdeční arytmii musela přerušit tuto sezonu a podstoupit operaci srdce, takzvanou ablaci.